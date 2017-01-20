Bahçeli'nin etrafında etten duvar!

TBMM Genel Kurulu'nda dünkü yeni anayasa görüşmelerine Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kelepçeli eylemi damga vurdu. Yaklaşık 1 saat süren eylem sonrası tartışma yaşanırken, arbede nedeniyle MHP'li vekiller Devlet Bahçeli'nin etrafında etten duvan ördü.
TBMM Genel Kurulunda, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, teklifi protesto amacıyla kendini kürsüye kelepçeledi.
Bu sırada MHP milletvekilleri, Genel Kurul Salonunda olan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin etrafında çember oluşturdu.