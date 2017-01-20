20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et!

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Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et!
Donald Trump'ın sözcüsü Spicer, Trump'ın Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ten bu göreve devam etmesini istediğini söyledi.
Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et! Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et! Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et!

ABD Başkanlığı görevini bugün devralacak Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiği Sean Spicer, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Trump'ın 50 civarında üst düzey yetkiliden mevcut görevlerine yeni yönetim döneminde de devam etmelerini istediğini belirtti. Spicer, Trump'ın kalmasını istediği yöneticiler arasında Başkan Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk'nın da yer aldığını kaydetti.

PYD/PKK DOSTU

Obama yönetiminin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye DEAŞ'la mücadele adı altında destek vermesi Türkiye ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu.McGurk'un, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü terör örgütü YPG'nin sözcülerinden Polat Can'dan plaket almıştı.

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McGurk şubat ayında örgütün Kobani'deki kampını ziyaret etmiş, bu ziyaret üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Obama yönetimini eleştirerek, Washington'a “terör örgütleri ile NATO müttefiki arasında bir tercih yapması” çağrısında bulunmuştu.

Yenişafak

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