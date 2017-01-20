Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et!

ABD Başkanlığı görevini bugün devralacak Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiği Sean Spicer, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Trump'ın 50 civarında üst düzey yetkiliden mevcut görevlerine yeni yönetim döneminde de devam etmelerini istediğini belirtti. Spicer, Trump'ın kalmasını istediği yöneticiler arasında Başkan Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk'nın da yer aldığını kaydetti.



PYD/PKK DOSTU



Obama yönetiminin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye DEAŞ'la mücadele adı altında destek vermesi Türkiye ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu.McGurk'un, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü terör örgütü YPG'nin sözcülerinden Polat Can'dan plaket almıştı.

McGurk şubat ayında örgütün Kobani'deki kampını ziyaret etmiş, bu ziyaret üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Obama yönetimini eleştirerek, Washington'a “terör örgütleri ile NATO müttefiki arasında bir tercih yapması” çağrısında bulunmuştu.

Yenişafak