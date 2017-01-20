20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili yeni yol haritası belirlendi

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Hükümet sebze-meyve fiyatlarının tarladan tüketiciye kadar olan yolculukta fahiş oranlarda artmasını önleyecek yeni yol haritasını belirledi.
Sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili yeni yol haritası belirlendi
Sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili yeni yol haritası belirlendi Sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili yeni yol haritası belirlendi Sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili yeni yol haritası belirlendi

Çalışma kapsamında daha ürünler dikilmeden çiftçiye para vererek bunu satın alan ve ürünün fiyatını kendi belirleyen aracılara bütünüyle sistemden el çektirilecek.

Buradaki finansman açığı tarım birlik ve kooperatifleri aracılığıyla karşılanacak. Bu birlikler vasıtasıyla çiftçiye kredi muslukları sonuna kadar açılacak.

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Üreticilerden tüketicilere tedarik zincirinin kısaltılarak sektördeki aracıların azaltılmasını ve fiyatların düşürülmesini sağlayıcı düzenlemeler kapsamında üreticiler ve üretici örgütlerinin piyasada etkin bir şekilde yer alabilmesini teminen vergisel avantajlar da sağlanacak.

Burada bir takım teşvik mekanizmaları da hayata geçirilecek. Tüketici aynı anda ürünün tarla çıkış fiyatı ve satış fiyatını görebilecek. Yanlış hasat, nakliye ve paketleme uygulamaları da bitirilecek. Bu konuda standartlar getirilecek.

Sabah

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