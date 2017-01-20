20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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Gülen'in iadesine ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin, "Türkiye'nin Gülen'in iadesi talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz." dedi.
Gülen'in iadesine ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama
Gülen'in iadesine ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama Gülen'in iadesine ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama Gülen'in iadesine ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama

 

ABD Başkanlığı görevini Barack Obama'dan devralacak Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ile iş birliğine son vermesi yönünde beklentileri bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Trump'ın başkanlığında ABD ile ilişkilerin önemli ölçüde gelişeceğinden emin olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "(Trump'ın) Türkiye'nin endişelerini kesinlikle daha iyi anladığından eminim. Karşılıklı güveni yeniden inşa etmemiz gerek. Türkiye'de Amerikan karşıtlığı yükselişte. Yeni yönetimi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

- İncirlik Üssü

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, bu toplatının Esed rejimi ve İran destekli grupların ihlal ettiği ateşkesi sağlamlaştırmasını ve şubat ayında Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde taraflar arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını sağlamasını umut ettiğini belirtti.

İncirlik Üssü'nün ABD tarafından kullanılmasına rağmen El Bab'da Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesine hava desteği verilmemesini de eleştiren Çavuşoğlu, "Hava üssümüzü kullanıyorlar ama hava desteği vermiyorlar." dedi.

- "Rusya ile teröre karşı iş birliği yapıyoruz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaştığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise "Rusya ile NATO müttefiklerine ya da başkalarına karşı değil, teröre karşı iş birliği yapıyoruz." yanıtını verdi.

"Müttefikiz diye ABD'nin istediği ya da söylediği şeyleri kabul etmemiz mi gerekiyor, hayır." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman diğer ülkelerle iyi ilişkiler kursak, tipik 'Türkiye yön mü değiştiriyor' sorusu soruluyor. Uluslararası ilişkiler, ülkelerin çıkarları doğrultusunda her zaman yön değiştirir. Türkiye'yi gündeme getirenlerin birçoğunun, Rusya ile Ukrayna nedeniyle uygulanan yaptırımlara rağmen geniş kapsamlı ekonomik ilişkileri ve diğer çıkarları var. Ben o ülkelere yön değiştirip değiştirmediğini soruyor muyum? Bu saçmalık, kabul edilemez. Terör örgütleriyle mücadele söz konusu olduğunda bir ülkeye nasıl hayır diyebilirim."

- Trump, DEAŞ ile mücadeleye "yeni bir enerji" getirecek

İstanbul ve Ankara'daki son terör saldırıların faillerinin, Suriye'deki YPG kamplarından geldiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD kendisini YPG'ye tutsak etti. Bir terör örgütü ABD gibi büyük bir ülkenin politikasını zorluyor. Bu kabul edilebilir mi? Hayır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin El Bab'dan sonra Rakka'ya yöneleceğini ve PYD ile karşı karşıya gelinirse savaşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Trump'ın DEAŞ ile mücadeleye yeni bir enerji getirmesinin yanı sıra bu sorunu (YPG) çözeceğine olan inancını dile getirdi.

- Gülen'in iadesi

Gülen'in iadesi konusunda da ABD Adalet Bakanlığından ağustos ayından bu yana haber almadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Gülen'in iadesi talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz." dedi.

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