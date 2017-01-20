FETÖ’cüleri ben konuştururum iddiası

Spiritüalist ve Paranormal Psikiyatrist Erol Tangut, Başkent’te yayınlanan bir gazeteye çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tıpın çaresiz kaldığı metafizik konularında kendine has uygulamalarla insanları konuşturduğunu/iyileştirdiğini belirten Erol Tangut, darbeci askerler ile Fethullahçı Terör Örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan ve emniyeti, yargıyı yanlış yönlendirmeye dönük ifadeler verenleri konuşturabileceğini ileri sürdü.

“TÖVBE EDİP KURTULDU”

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in beddua ve lanet yağdırdığında o lanete "amin" diyenlerin hepsinin iftiradan çarpıldığını kaydeden Erol Tangut, "Kendi lanetleri kendilerine döndü" diye konuştu. Tangut, daha önce FETÖ’ye mensupken, Gülen’in bedduaları sonrası bu yapıdan ayrılan kimi insanları tanıdığını, kendisine tedaviye geldiklerini anlatırken de "Örneğin biri, Fethullah Gülen’in hükümete yaptığı lanetlerden sonra tövbe etti ve lanetten kurtuldu" dedi.

FETÖ'CÜLER ŞEYTANIN TUZAĞINA DÜŞTÜLER

FETÖ mensuplarını şeytanın tuzağına düşmüş kişiler olarak tanımlayan Turgut, "Kibir ve benlikle FETÖ şeytan oldu. Ben adım gibi biliyorum ki bu adam sağdan yaklaşan bir şeytan. Çünkü benim seanslarımı dikkatli izleyenler bir şeytanın nasıl konuştuğunu, nasıl insanda rol yaptığını FETÖ’yu izlediğinde onun vücudunda kibir ve benlikle ele geçirilmiş şeytanın rol yaptığını görebilir. O adamın peygamber efendimizi gördüğü falan yok. O direkt şeytanı görüyor ve ondan emir alıyor" şeklinde konuştu.

FETÖ'NÜN SOYUNDA BÜYÜK BİR LANET VAR

Fethullah Gülen'in soyunda korkunç bir lanet olduğunu, bunu da daha önce FETÖ’cü olan ve tedavi için kendisine gelen hastalardan aldığı kötü enerjiden saptadığını ileri süren Tangut, "Onların soyunda korkunç bir lanet var. O lanetin kaynağını ben anlayamadım. Ben gelen enerjiden biliyorum. FETÖ’nün bedduasına 'amin' diyen FETÖ cemaatinden birçok kişi, cin musallatından dolayı bana geldiler" dedi.

TÜM FETÖ'CÜLERİN PİSLİĞİNİ ORTAYA DÖKEBİLİRİM

Sır küpü haline gelen ve FETÖ'yle bizzat ilişkisinin olmasına rağmen bağlantısını inkar eden FETÖ mensuplarını çok rahatlıkla konuşturarak tüm pisliklerini ortaya dökebileceğini dile getiren Tangut, "Sağ küreğinin 4 parmak altına dokunduğum zaman şeytanı lisana getiremeyeceğim insan yok. FETÖ'cülerdeki şeytan sağ küreğinin 4 parmak altında duruyor. Oraya dirseğimi veya parmağımı koyayım lisana getiririm. FETÖ’nün şeytan olduğunu FETÖ’ye inanan insanın lisanında o şeytanı konuştururum. Bunu defalarca yaptım. Yine yaparım. Çünkü FETÖ’ye mensup olanların vücutlarındaki şeytanlar da bunu itiraf ettiler. Kralı gelsin konuştururum" diye konuştu.

YÜKSEK MAKAMLARA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığına çağrıda bulunan Erol Tangut, "FETÖ’nün cezaevindeki generallerinden bir tanesini bana göndertsinler onları da rahatlıkla konuştururum. Eğer ki konuşturamazsam bu işi bırakırım. O kadar iddialıyım" ifadelerini kullandı.

AZAZİL İLE FETÖ...

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in şeytan olduğuna dair iddialarını da sıralayan Tangut şunları söyledi: "Şeytan daha önce meleklere ders veren Azazil isminde birisiydi. Melekler bir gün ona gelip ‘Azazil yakında içimizden birisi lanetlenecekmiş levhi mahfuzada böyle bir yazı gördük’ dediler. Bunun üzerine Azazil, ‘ben o yazıyı uzun süredir görüyorum korkmayın o lanet bize gelmez çünkü biz iyi kullarız’ dedi. O zaman melekler ‘Ya Azazil bizim için dua et.’ Azazil açtı ellerini ve dua etti ‘Alah’ım o lanet onlara ulaşmasın’ diye. Ama kendi amelinden kendi Müslümanlığından kendi ibadetinden o kadar çok emin ve o kadar büyük kibir içindeydi ki o lanetin kendinden başka herkese geleceğine inandı çünkü kendisini Allah katında iyi bir kul zannediyordu"

FETÖ SAĞDAN YAKLAŞAN ŞEYTAN

"Yani Fethullah Gülen’in ellerini açarak dua ettiği hali Azazil’inin yani şeytanın melekler için dua edip kendine o lanetin gelmeyeceğine inandığı hal ile birebir aynıdır. Şeytan iki şekilde insanlara yakınlaşır. Birincisi soldan ikincisi ise sağdan. Soldan yaklaştığı zaman ‘zina yapalım, fuhuş yapalım vs...' şeklinde açıkça gelir. Sağdan yaklaştığı zaman ise bir Müslüman olarak yaklaşır. Soldakine besleme çekmek kolaydır sağdakine zordur.”

OKUDUĞU LANETLER KENDİLERİNE DÖNDÜ

"Fethulah Gülen o laneti okurken de o lanetin kendinden ve cemaatinden başka herkese geleceğine ve sadece kendilerine döneceğine inanmadığı için laneti okudu. ‘Evlerine, ocaklarına ateş düşsün’ diyerek onlara düşeceğine inandı ama hepsinin evine, ocağına ateş düştü. Cemaati Allah’a değil Fetullah Gülen’e güvendiler."