20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Çok sayıda kaymakama gözaltı!

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Çok sayıda kaymakama gözaltı!
Tokat'taki FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Çok sayıda kaymakama gözaltı! Çok sayıda kaymakama gözaltı! Çok sayıda kaymakama gözaltı!

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma genişletilerek devam ediyor. 100, 101 ve 102. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 84 kaymakamdan 44'ünün tutuklandığı, 40'ının ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu belirtildi.

"99. dönem kaymakamlar imamı" olarak değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan Faruk kod adlı M.G. ile "bayan kaymakamlar ve kaymakamların eşlerinin imamı" olduğu öne sürülen karısı N.G. de gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.

16 KAYMAKAMA GÖZALTI KARARI

Soruşturmada M.G. ile İçişleri ve diğer bakanlıklardan üst düzey 17 yöneticinin irtibatlı olduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği, bunlardan 3'nün tutuklu olduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturmasında Kayseri'de gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe ve eşi Z. Güntepe'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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