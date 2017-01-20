20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
    • 9°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 82.132 -0.20
  • Altın: 148,060 -0.13
  • Dolar: 3,8153 -0.38
  • Euro: 4,0743 0.08

İlhan Cavcav'dan şok telefon!

»
İlhan Cavcav'dan şok telefon!
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, Başkan Vekili Niyazi Akdaş'ı telefonla arayarak, "İstifa et, oğlum Murat Cavcav'ı başkan vekili yapacağım" dediği iddia edildi.
İlhan Cavcav'dan şok telefon! İlhan Cavcav'dan şok telefon! İlhan Cavcav'dan şok telefon!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, Başkan Vekili Niyazi Akdaş'ı telefonla arayarak, "İstifa et, oğlum Murat Cavcav'ı başkan vekili yapacağım. Sen de yönetim kurulu üyesi olarak kulüpte kal" dediği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Niyazi Akdaş'ın, Gençlerbirliği Kulübü'ndeki görevinden istifa ettiği açıklandı.

İLK OLAY NASIL YAŞANDI

3 ay önce yaşanan bir konudan fikir ayrılığına düşen Cavcav ve Aktaş arasında buzlar erimiş, Niyazi Akdaş'ın istifa dilekçesi Cavcav tarafından sümen altına konulmuştu.

CAVCAV'DAN AKDAŞ'A İNANILMAZ BİR TEKLİF TELEFONU GELDİ

Özel işleri nedeniyle Trabzon'da bulunan Niyazi Akdaş'ı arayan İlhan Cavcav, Akdaş'a "Sen başkan vekilliğinden istifa et ve yönetici olarak kulüpte devam et" dedi. Nedenini soran başkan vekili Niyazi Akdaş'a Cavcav'ın, "Ben oğlumu başkan vekili yapacağım" demesi üzerine ipler koptu.

NİYAZİ AKDAŞ: "İLHAN CAVCAV OLDUĞU SÜRECE DÖNMEM"

Yaşanan telefon olayının ardından Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan Niyazi Akdaş, "İlhan Cavcav'ın beni arayıp bu teklifi yapması çok çirkin bir olaydır. Gençlerbirliği sevgisini benim içimden kimse söküp atamaz. Cavcav olduğu sürece geri dönmem. Bana bu teklifi yapması çok ayıp. Bu kulübün bir yönetimi var. Sen her şeyi kendi başına yapamazsın. Yönetime sormadan oğlun dahi olsa, başkan vekili yapamazsın. Beni arayarak bunu teklif etmesi bile ayıptır. Benim 3 ay önce verdiğim istifa dilekçem elinde. O olduğu sürece asla Gençlerbirliği'ne geri dönmem. Cavcav gittiğinde istenirsem her zaman kulübümün yanındayım" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İlhan Cavcav'dan şok telefon!İlhan Cavcav'dan şok telefon!Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, Başkan Vekili Niyazi Akdaş'ı telefonla arayarak, "İstifa et, oğlum Murat Cavcav'ı başkan vekili yapacağım" dediği iddia edildi.
Hamza Hamzaoğlu'na şok!Hamza Hamzaoğlu'na şok!PFDK, Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’na 5 maç ceza verdi.
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u devirdiGaziantepspor, Osmanlıspor'u devirdiZiraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Gaziantepspor ile Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi Osmanlıspor'U 2-0 yendi.
Şenol Güneş, Fenerbahçe eşleşmesini yorumladıŞenol Güneş, Fenerbahçe eşleşmesini yorumladıBeşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Darıca Gençlerbirliği maçının ardından Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşmeleri hakkında, "Zor bir maç olacaktır. Bizim için öncelik Alanyaspor maçı. Fenerbahçe ve Alanyaspor maçı arasında bir fark yok." dedi.
Bayern Münih'ten flaş Coman kararıBayern Münih'ten flaş Coman kararıAlmanya Bundesliga lideri Bayern Münih, Juventus'tan kiraladığı Kingsley Coman'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanacağını açıkladı.
Galatasaray'a bir sponsor dahaGalatasaray'a bir sponsor dahaSürat Kargo, Galatasaray Futbol Takımı'nın kargo sponsoru oldu.
  • Manchester City, Jesus ile imzaladı!20 Ocak 2017 Cuma 08:31
  • Barça 10 yıl sonra bir ilki başardı!20 Ocak 2017 Cuma 08:27
  • Şenol Güneş: Fenerbahçe maçı zor olacaktır19 Ocak 2017 Perşembe 22:59
  • Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi19 Ocak 2017 Perşembe 19:55
  • Erkan Zengin 12 milyon TL'ye hayır dedi!19 Ocak 2017 Perşembe 17:58
  • Weber: Schumacher ailesi gerçekleri saklıyor19 Ocak 2017 Perşembe 17:40
  • Kerim Frei İngiltere yolcusu19 Ocak 2017 Perşembe 17:36
  • Aziz Yıldırım'a tarihi ceza!19 Ocak 2017 Perşembe 17:24
  • Olay rapor ortaya çıktı! 'Görmedim, duymadım...'19 Ocak 2017 Perşembe 12:10
  • Ertuğrul Sağlam'dan Alanyaspor açıklaması!19 Ocak 2017 Perşembe 08:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri