20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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DAEŞ'li teröristin ağabeyleri tutuklandı

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DAEŞ'li teröristin ağabeyleri tutuklandı
Suriye’de internetten propaganda görüntüsü yayımlayan terör örgütü DEAŞ üyesinin 3 kardeşi Adana'da tutuklandı.
DAEŞ'li teröristin ağabeyleri tutuklandı DAEŞ'li teröristin ağabeyleri tutuklandı DAEŞ'li teröristin ağabeyleri tutuklandı

İnternetten propaganda görüntüsü yayımlayan terör örgütü DEAŞ üyesinin 3 kardeşi Adana'da tutuklandı.

Fırat Kalkanı Harekatıyla büyük darbe alan terör örgütü DEAŞ’ın sosyal medya üzerinden propaganda amaçlı yayınladığı görüntülerde bir kişi Türkçe konuşarak Türkiye’yi tehdit ediyor. Görüntülerin yayınlanmasından sonra istihbarat birimleri DEAŞ’lı teröristlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. İstihbarat birimleri görüntüleri kare kare inceledi.

Çalışmalar aralıksız devam ederken, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri propaganda görüntülerini yayımlayan ve tehditler savuran kişinin Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşarken DEAŞ'a katılan Hasan Aydın olduğunu belirledi. Polis bu tespit üzerine terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda aralarında Hasan Aydın'ın kardeş ve ağabeyleri Recep Aydın (20), Remzi Aydın (34), Davut Aydın (44) ile birlikte 5'i Suriye uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. Zanlılar yaklaşık 21 gün boyunca emniyette sorgulandı.

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 Hasan Aydın'ın kardeşlerine özel sorgu

Polis 21 gün boyunca Hasan Aydın'ın ağabey ve kardeşlerine özel sorgu yaptı. Ağabey ve kardeşler ifadelerinde Hasan Aydın'ın DEAŞ'a yıllar önce katılıp gittiğini, internette yayımlanan propaganda görüntülerindeki kişinin de Hasan Aydın olduğunu, ancak kendilerinin örgüt ile bir bağlantısı olmadığını söyledi. Ağabey ve kardeşlerin Hasan Aydın ile örgüte katıldığında bu yana görüşmediklerini ifade ettiği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından "terör örgüt DEAŞ'a üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 20 yaşındaki Recep Aydın adliyeye sevk edilirken "Kardeşim yüzünden alındım benim bir suçum yok. Ben kardeşim nedeniyle alındım" dedi.

 İki kişi tutuklandı, 1'ine adli kontrol verildi

Adliyeye sevk edilen 31 DEAŞ üyesinden 8'i tutuklanırken, 3'üne ev hapsi verildi. 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu 5 kişi il göç idaresine teslim edildi.

Tutuklananlar arasında Hasan Aydın'ın kardeşleri Recep ve Remzi Aydın da bulunuyor. Davut Aydın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri şimdi kardeşlerden aldığı bilgiler doğrultusunda Suriye'de Hasan Aydın'ı ele geçirmek için çalışma başlattı.

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