Toraman'ın eşinin arkadaşı her şeyi itiraf etti!

Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski yıldız futbolcusu İbrahim Toraman'ın boşanmak üzere olduğu eşi Eylem Toraman, kendisine hakaret ve tehdit iddiasıyla dava açan arkadaşı Ayşe T.'nin, kocasıyla yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Eylem Toraman'a, Ayşe T.'den yanıt gecikmedi.



"EYLEM BENDEN YALANCI TANIK OLMAMI İSTEDİ"



Ayşe T., kendisini şöyle savundu: "Ben, herkesin göz önünde olduğu bir kafeye, iş çıkışında 18.00 sıralarında gittim. İbrahim'le buluşma amacımız, Eylem'in benden istediği yalancı tanıklıktı. Kaldı ki ben altı yıldır İbrahim'i tanıyorum. Eylem, İbrahim'le boşanma davasında tanıklık yaparak İbrahim'in ona şiddet uyguladığını söylememi istedi. Ben de İbrahim'le buluşmamda Eylem'in bu isteğini ona aktardım."



İhanet görüntüleri mahkemede!



Ayşe T., son kez konuşutğunu söyleyip sözlerine şöyle devam etti: "Bu, Eylem'e son sözlerim. Benden yalancı tanıklık yapmamı isteyen ve teklifini kabul etmediğim için kendisine gündem yaratmaya çalışan Eylem Toraman'dır. Benim amacım ünlü olmak ve haksız para kazanmak değil. Bana atılan bu iftiralara hukuk önünde cevap vermesi gerekecek. Bu asılsız iftiralar aileme ve bana zarar veriyor. Artık konuşmayacağım. Son sözü mahkeme söyleyecek."

