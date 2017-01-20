Toraman'ın eşinin arkadaşı her şeyi itiraf etti!

Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski yıldız futbolcusu İbrahim Toraman'ın boşanmak üzere olduğu eşi Eylem Toraman, kendisine hakaret ve tehdit iddiasıyla dava açan arkadaşı Ayşe T.'nin, kocasıyla yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Eylem Toraman'a, Ayşe T.'den yanıt gecikmedi.
"EYLEM BENDEN YALANCI TANIK OLMAMI İSTEDİ"
Ayşe T., kendisini şöyle savundu: "Ben, herkesin göz önünde olduğu bir kafeye, iş çıkışında 18.00 sıralarında gittim. İbrahim'le buluşma amacımız, Eylem'in benden istediği yalancı tanıklıktı. Kaldı ki ben altı yıldır İbrahim'i tanıyorum. Eylem, İbrahim'le boşanma davasında tanıklık yaparak İbrahim'in ona şiddet uyguladığını söylememi istedi. Ben de İbrahim'le buluşmamda Eylem'in bu isteğini ona aktardım."
İhanet görüntüleri mahkemede!
Ayşe T., son kez konuşutğunu söyleyip sözlerine şöyle devam etti: "Bu, Eylem'e son sözlerim. Benden yalancı tanıklık yapmamı isteyen ve teklifini kabul etmediğim için kendisine gündem yaratmaya çalışan Eylem Toraman'dır. Benim amacım ünlü olmak ve haksız para kazanmak değil. Bana atılan bu iftiralara hukuk önünde cevap vermesi gerekecek. Bu asılsız iftiralar aileme ve bana zarar veriyor. Artık konuşmayacağım. Son sözü mahkeme söyleyecek."
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Toraman'ın eşinin arkadaşı her şeyi itiraf etti!
Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski yıldız futbolcusu İbrahim Toraman'ın boşanmak üzere olduğu eşi Eylem Toraman, kendisine hakaret ve tehdit iddiasıyla dava açan arkadaşı Ayşe T.'nin, kocasıyla yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Eylem Toraman'a, Ayşe T.'den yanıt gecikmedi.
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