Bakanlık yerli İHA motorunun fotoğrafını paylaştı!

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından geliştirilen yerli insansız hava aracı motoru için çalışmalar sürüyor.
Küresel ölçekte lider bir motor şirketi olma misyonu doğrultusunda, sahip olduğu yüksek imalat teknolojilerine paralel olarak özgün tasarıma sahip yerli motor hedefi için planlı çalışmalar sürdüren şirket, Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile 27 Aralık 2012 tarihinde imzalanan proje, MALE sınıfı insansız hava araçları ihtiyaçları doğrultusunda üstün teknik özelliklere sahip olan bir turbodizel havacılık motorunun yurt içi imkanlar ile geliştirilmesini kapsıyor.
2019 YILINDA HİZMETTE
Kalifikasyon ve sivil sertifikasyonu 2018 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen proje ile Türkiye MALE sınıfı insansız hava araçlarında kullanılabilecek üstün nitelikli milli bir turbodizel motora sahip olacak.
Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerli İHA motorunun 2019 yılında hizmete sunulacağı belirtildi.
Proje kapsamında EASA CS-E temelinde Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu ve EASA Part 21 temelinde Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı (Pistonlu Motorlar) alınacak olması Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.
Operatif İHA Motoru'nun avantajları şöyle:
Daha Fazla Güç, Daha Yüksek Güç/Ağırlık Oranı
Daha Fazla İrtifa Güç Kabiliyeti
Daha Düşük Yakıt Tüketimi
Daha Kompakt Tasarım
Sivil Havacılık Standartları ve Askeri Standartlar ile Uyumlu Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu
Özgün Motor Kontrol Sistemi Yazılımı ve Donanımı (Açık kod, geliştirilebilir)
Hızlı Teknik ve Lojistik Destek
İhtiyaca Bağlı Olarak Güç Artırma Potansiyeli
Operatif İHA Motoru'nun teknik özellikleri :
Maksimum Sürekli Güç : 170HP
Ağırlık : 170 kg
Özgül Yakıt Tüketimi: <210 gr/kWh
Elektrik Güç Üretim Kapasitesi: 9 kW (2 x 4.5kW)
Kritik İrtifa (Tam Gücün Sağlandığı İrtifa): 20.000 ft
Maksimum İrtifa: 30.000 ft
Pervane Devir Kontrolü : Değişken Hatve, Tek Levye Kontrolü, Hidromekanik
Dişli Kutusu: İtici ve Çekici Konfigürasyon Pervaneler ile Uyumlu
Motor Kontrolü : Yedekli Elektronik Motor Kontrol Sistemi (FADEC)
Motor Kontrol Yazılımı : Özgün DO178-C DAL-C uyumlu
EGÜS Kontrol Yazılımı : Özgün, DO178C, DAL-C uyumlu
Yakıt : JP8, Jet A1, EN590
Uçak Arayüzü : MALE Sınıfı İHA ile Uyumlu Mekanik, Elektronik ve Sinyal Arayüzü
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