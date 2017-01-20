20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
    • 14°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 82.166 -0.16
  • Altın: 147,844 -0.28
  • Dolar: 3,8195 -0.27
  • Euro: 4,0719 0.02

Şehit eşinin çifte acısı!

»
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Furkan Demir için tören düzenlendi.​
Şehit eşinin çifte acısı!
Şehit eşinin çifte acısı! Şehit eşinin çifte acısı! Şehit eşinin çifte acısı!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

POLİS EŞİNDEN HÜZÜNLÜ VEDA

Şehidin polis eşi Kübra Demir, tören boyunca eşinin fotoğrafını taşıyarak, tabutun başından ayrılmadı. Törenin ardından Kübra Demir de şehidin naaşının konulduğu cenaze aracına bindi.

MEMLEKETİ NEVŞEHİR'E UĞURLANDI

Şehidin 2 kız kardeşinin de polis üniformasıyla katıldığı törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

12_2034_1.jpg12_2592.jpg12_9838.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Swinger partisi sanıklarının cezaları belli oldu!Swinger partisi sanıklarının cezaları belli oldu!Adana'da swinger yöntemiyle ilişkiye girdikleri iddiasıyla yargılanan 29 sanık için istenen cezalar belli oldu.
Şehit eşinin çifte acısı!Şehit eşinin çifte acısı!Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Furkan Demir için tören düzenlendi.​
Bakanlık yerli İHA motorunun fotoğrafını paylaştı!Bakanlık yerli İHA motorunun fotoğrafını paylaştı!Yüzde 100 yerli insansız hava araçları için önemli adımlar atılıyor. Bu bağlamda üstün teknik özelliklere sahip olarak üretilen yerli İHA motoru 2019 yılında hizmete sunulacak.
TSK: 78 terörist etkisiz hale getirildiTSK: 78 terörist etkisiz hale getirildiTSK'dan yapılan açıklamada, "Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da son bir haftada 78 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
DAEŞ'li teröristin ağabeyleri tutuklandıDAEŞ'li teröristin ağabeyleri tutuklandıSuriye’de internetten propaganda görüntüsü yayımlayan terör örgütü DEAŞ üyesinin 3 kardeşi Adana'da tutuklandı.
Almanya'dan MİT itirafı: RahatsızızAlmanya'dan MİT itirafı: RahatsızızAlman istihbaratı, MİT'in Almanya'daki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu açıkladı.
  • Çok sayıda kaymakama gözaltı!20 Ocak 2017 Cuma 10:46
  • TP artık resmen Zülfikarlar Holding’in20 Ocak 2017 Cuma 10:38
  • Gülen'in iadesine ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama20 Ocak 2017 Cuma 10:27
  • FETÖ’cüleri ben konuştururum iddiası20 Ocak 2017 Cuma 10:13
  • Erdoğan'ın sözünü ettiği o gazi ilk kez konuştu20 Ocak 2017 Cuma 09:34
  • HDP'li vekil gözaltına alındı20 Ocak 2017 Cuma 09:28
  • Reina saldırganının ekibi ortaya çıktı!20 Ocak 2017 Cuma 09:25
  • Yakalan PKK'lı terörist milletvekili adayı çıktı20 Ocak 2017 Cuma 09:11
  • Bahçeli'nin etrafında etten duvar!20 Ocak 2017 Cuma 09:07
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar20 Ocak 2017 Cuma 09:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri