Memura fark, esnafa af!

Yeni düzenlemenin tüm detayları belli oldu. Yürürlüğe girmesi için Erdoğan'ın imzası bekleniyor...

Çalışma hayatına ilişkin birçok yeniliği barındıran tasarı, Meclis’te kabul edildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesini bekleniyor.

Yapılandırmadan, asgari ücret desteğine, prim ertelemesinden, bireysel emeklilik sistemine kadar birçok düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre;

1- Yapılandırmaya başvurup ödeme yapmayanlar, ödeme yapılmayan tutarların gecikme zammı ile güncellenerek Mayıs/2017’ye kadar ödeme imkânı tanınması sağlanmıştır.

2- Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi Kanun yayım öncesi olup, kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilecektir.



3- 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk Lirası’nın altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir.



4- Asgari ücret desteği uygulanmaya devam edilecek. Bu düzenleme ile işverenlerin rekabet gücünün ve kayıtlı istihdamın artması amacıyla asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam edilmesi hedeflenmiştir.



5- Yine işverenlere katkı sağlamak amacıyla işverenlerin ödemek zorunda oldukları sigorta primlerinin ertelenmesi amaçlanmıştır. Asgari ücret desteğinden faydalananların, bu faydalanmaya ilişkin Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.



6- Çok tehlikeli işyerinde A sınıfı uzman çalıştırma yükümlülüğü, 01.01.2020 tarihine kadar B sınıfı uzman çalıştırılmak kaydıyla yerine getirilebilir. (01.01.2018 iken süre uzatılarak 01.01.2020 oldu) 7- Tehlikeli işyerinde B sınıfı uzman çalıştırma yükümlülüğü, 01.01.2019 tarihine kadar C sınıfı uzman çalıştırılmak kaydıyla yerine getirilebilir. (01.01.2017 iken süre uzatılarak 01.01.2019 oldu) Özetle, Çok tehlikeli işyerlerinde B sınıfı, tehlikeli işyerlerinde ise C sınıfı uzman görevlendirme yükümlülüğü ikişer yıl daha uzatılmıştır.



8- Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtay’ın görevli dairelerinin başkanları arasından başkanlık süresi en fazla olanın başkanlığında toplanacak.



9- 6552 sayılı Kanun’la maden işyerlerinde uygulanmak üzere İş Kanunu’nun yıllık izin, fazla çalışma ve çalışma sürelerinin iyileştirilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere gereğince ortaya çıkan maliyet artışları devlet tarafından karşılanmaktaydı. Bu destek, yeni yapılacak rodövans sözleşmeler için de verilecek.



10- Banka sandığı iştirakçisi olup 45 yaşını doldurmamış olanlar da verenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine dâhil edilecek. Katkı payı, banka sandıkların iştirakçisi olan çalışanlar için bu çalışanların bağlı bulunduğu sandığa, katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında ödediği tutarların hesaplanmasına esas kazancın yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. Bir başka ifade ile SGK’ ya tabi olmayan geçici 20. madde sandıklarının SGK’ya devredilinceye kadar, sandık iştirakçilerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmasalar bile, 45 yaşını doldurmamış olanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dâhil edilmesi temin edilmiştir.

