20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İzdivaçtan ayrılan damat adayından şok itiraflar

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Sözde evlendirme programından olaylı bir şekilde ayrılan damat adayı Baha, sunucu Zuhal Topal ve ekibi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
İzdivaçtan ayrılan damat adayından şok itiraflar
İzdivaçtan ayrılan damat adayından şok itiraflar İzdivaçtan ayrılan damat adayından şok itiraflar İzdivaçtan ayrılan damat adayından şok itiraflar

Baha'nın, gelin adaylarından Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesine sinirlendiği ve program bitişinde olay çıkardığı öne sürülmüştü.

"PROGRAMDAKİ HER ŞEY SAHTE"

Bu haberlerin ardından yayınladığı videoda programdaki her şeyin sahte olduğunu belirten Baha, "Biz Naz ile birbirimizi seviyorduk. Naz'ı Ali ile oyunun içine dahil ettiler. İnsan sevdiğini bu tür oyunlar içinde olmasını gururuna yediremiyor. Cuma gününe kadar süreceğini söylediler. Bitecek diye beklerken, o anki sahneyle karşılaştım" dedi.

"50 KİŞİ BANA SALDIRDI"

Güvenliklerin kendisine saldırdığını öne süren damat adayı, "Stüdyodan çıktıktan sonra Naz'ın arabasına gidip oturdum. Naz geldi, sinirliydi biraz. Bağırarak konuşuyordu. Bu esnada güvenlikler saldırdı. Ardından orada kim varsa, yaklaşık 50 kişi hepsi bana saldırdı" şeklinde konuştu.

"LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR"

Zuhal Topal ve ekibini hedef alan Baha, "Deniz'in arabasına bindirdiler. Arabasını tuz buz ettiler. Orada da linç etmeye kalkıştılar. Naz onlar için bir reyting aracı. Biz evlilik yolunda ilerlerken Naz'ın ayrılmasını kabul edemezlerdi. Birini diskalifiye etmeleri gerekiyordu. O da ben oldum" ifadelerini kullandı.

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