20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Donald Trump'ın A takımı belli oldu!

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ABD'de Trump dönemi bugün yapılacak devir teslim töreniyle resmen başlayacak. Trump'ın kabinesinde kendisine en yakın olacak isimler belli oldu.
Donald Trump'ın A takımı belli oldu!
Donald Trump'ın A takımı belli oldu! Donald Trump'ın A takımı belli oldu! Donald Trump'ın A takımı belli oldu!

ABD'de Donald Trump dönemi bugün resmen başlıyor. Trump'ın aylardır devam eden kabinesindeki isimler ve ona en yakın olacak kişiler belli oldu.

Yeni Joe Biden: Mike Pence

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın sağ kolu Michael Richard "Mike" Pence oldu. Mike Pence, Trump tarafından başkan yardımcısı aday adayı seçilmeden önce Indiana valisi olarak görev yapıyordu. Pence valilik görevinden önce ABD Temsilciler Meclisi'nde Indiana eyaletini temsil etmişti. Seçim kampanyası boyunca çok fazla ön plana çıkmayan Mike Pence'e "ikinci sınıf ünlü" yakıştırması yapıldı. Mike Pence "evanjelist kilise" mensubu ve koyu muhafazakar görüşleriyle tanınıyor.

Dışişleri Bakanı: Rex Tillerson

Trump, Dışişleri Bakanlığına 'Dünyanın En Güçlü İnsanları' listesinde yer alan zengin iş adamı Rex Tillerson'ı aday gösterdi.

Trump'ın en önemli bakanlıklardan biri olan Dışişleri'ne önerdiği isim olan Rex Tillerson, Putin'e olan yakınlığıyla biliniyor. Tillerson'ın ABD'nin mevcut dış politikasıyla büyük ölçüde çelişen bir siyasi yol izleyeceği yorumları yapılıyor.



Savunma Bakanı: 'Deli köpek'

Trump'ın Savunma Bakanı yani Pentagon'un bir numarası olması için önereceği kişi, yıllar önce "Bazı insanlara ateş etmek eğlenceli" sözleriyle dikkati çeken General James Mattis. 66 yaşında olan Mattis ABD'nin Eski Genelkurmay Başkanı. ABD'nin Afganistan ve Irak işgalleri sırasında büyük rol üstlenen Mattis, 2004 yılında kana bulanan Felluce'deki kanlı saldırılarda da öne çıkan bir isim. Trump ile görüşen Mattis'in adaylığının önümüzdeki günlerde kesin olarak açıklanması bekleniyor.

'Deli köpek' lakaplı Mattis'in sözlerinden bir diğeri de şöyle; "Nazik olun, profesyonelce davranın ama tanıştığınız herkesi öldürmek üzere bir planınız da olsun!"

Adalet Bakanı: Irak işgalini destekleyen Sessions

Donald Trump, 69 yaşındaki Alabama senötörü Jeff Sessions'ı Adalet Bakanlığı koltuğuna oturttu. Trump'ın, "Washington'da çok saygı duyulan biri çünkü çok akıllı" sözleriyle tanıttı Sessions 2003 yılında başlayan Irak Savaşı'na destek vermesiyle biliniyor.

İçişleri Bakanı: Ryan Zinke

Trump'ın İçişleri Bakanlığı için belirlediği isim Ryan Zinke. Montanalı 55 yaşındaki Ryan Zinke, 23 yıl Amerikan Deniz Kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli olarak siyasete atıldı. Irak'ın işgalinde özel birliklere komuta eden Zinke, 2015 yılından beri Temsilciler Meclisinde Montana'yı temsil ediyor.

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