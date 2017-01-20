MHP lideri Bahçeli ve HDP’li vekil Yıldırım arasında ne konuşuldu?

Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa görüşmeleri sırasında tansiyonlar yükselirken şaşırtan diyaloglara da sahne oldu. Bunlardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Milletvekili Kadir Yıldırım arasında yaşandı. Peki, sohbetin konusu neydi?

Meclis'teki yeni anayasa teklifinin ikinci turu sırasında yaşanan kavganın ardından görüşmeler devam etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Milletvekili Kadir Yıldırım arsaında sohbetin konusu HDP’li vekilin kürsüde anlattığı bir Said-i Nursi hikâyesiydi.

Kürsüye çıkan isimlerden biri HDP'li Kadri Yıldırım'dı. Yıldırım Genel Kurul'daki gergin atmosfere rağmen sakin bir üslûpla yaptığı konuşmasında devlet algısı ile ilgili bir hikaye anlattı. Yıldırım, Said-i Nursi'den yola çıkarak anlattığı hikâyede devlet algısını kutsal gören "Haydar ağacı"lara, devleti yerden yere vuran "Haydo"lara ve eğriye eğri doğruya doğru diyen "Haydarlara" değiniyordu:

"Said-i Nursi Doğu ve Güneydoğu’da Kürt aşiretleriyle görüşürken o sırada yine devlet ve hükûmetle ilgili bazı problemler var ve Kürt aşiretleri temsilcileri şunu söylüyor Said-i Nursi'ye: "Seyda, kimileri devlete ve hükûmete 'Haydar ağa' diyor, kimisi de 'Haydo' diyor. Ne yapalım?" O da diyor ki: "'Haydar ağa' da yanlış 'Haydo' da yanlış. Doğrusu 'Haydar'dır." Şimdi, tabii, bu bir ifrat ve tefrit meselesidir. Birkaç gündür izliyorum hatipleri, özellikle bu Ermeni meselesinde, Kürt meselesinde bugün de hatipler konuştular -Sayın Akçay konuştu, öbürleri konuştu- baktım, bunların bir kısmında sadece 'Haydo' var, bir kısmında 'Haydar ağa' var, çok azında da 'Haydar'ı gördüm."





Yıldırım’ın bu sözleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilgisini çekti.

Yıldırım’ın sözlerini bitirip yerine oturmasından sonra HDP sıralarının yanında oturan Bahçeli, Yıldırım'a dönüp onunla konuşmaya başladı.



Al Jazeera’nin fotoğrafına yansıyanlar sıcak ve samimi bir diyalog olduğunu gösteriyordu.

Kadri Yıldırım’ı daha sonra muhalefet kulisinde bulup konuştuk. Bahçeli'nin kendisinden konuşmasında söz ettiği kavramları tekrar anlatmasını rica ettiğini anlattı. Ayrıca kendisinin "Haydar dengesini yakalamak lazım" sözlerine Bahçeli’nin de katıldığını söyledi.

Yıldırım, "Ben de bu diyalogdan memnun kaldım, aramızda diyalog yok ama olmalı" diye konuştu.



Al Jazeera Türk