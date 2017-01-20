Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap!

Başbakan Binali Yıldırım, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir” açıklamasında bulunmuştu. Başbakan'ın bu açıklamasının üstüne CHP'li vekiller AK Parti ve MHP'yi siyasi rüşvet ithamı ile suçlamıştı.



Başbakan bugün cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada CHP'ye sert cevap verdi. Başbakan, "Siyasi rüşvet diye konuşanlar Sayın Devlet beyi tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır, ülke söz konusu oldu mu asla kişisel çıkarları ile hareket etmeyecek birisidir. Kendisini bu şekilde tanıdım ve yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın parçasıdır." dedi.



İşte o konuşmadan satır başları



"Anayasa değişikliğinin 2. tur oylaması devam ediyor. bugün tamamlamayı ümit ediyoruz. Zaman zaman engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içinde karşı duruş kabul edilebilir, ancak gazi meclise yakışmayan davranışlar milletimize haksızlıktır. Bu konuda değerli milletvekillerimizin daha sakin hareket içinde olması arzumuzdur.



MHP'Lİ BAKAN İDDİALARI

Siyasi rüşvet diye konuşanlar Sayın Devlet beyi tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır.,Ülke söz konusu oldumu asla kişisel çıkarları ile hareket etmeyecek birisidir.. Kendisini bu şekilde tanıdım ve yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın parçasıdır.



TRUMP'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Trump'a başarılar diliyoruz, Dünyanın bir çok yerinde ABD yeni yönetiminden beklentiler var. ABD'ye küresel problemler konusunda önemli görevler düşüyor. Ayrıca iki gün önce de beyan ettim. ABD-Türkiye ortaklığı köklü bir geçmişe sahip. Geçmiş dönemde bazı yanlışlıklar oldu, soğukluk yaşandı. Yeni yönetimde bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz. FETO'nun iade edilmesi başta olmak üzere Suriye'de Irak'ta Türkiye'nin başını ağrıtan terör gruplarına verilen desteğin durması, ABD hakkındaki olumsuz algının düzeltilmesine ilişkin adımlar atılacağına inanıyoruz. Trump'ı zor günler bekliyor. Atacağı adımlar önemli olacaktır."