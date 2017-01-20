20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 82.742 0.54
  • Altın: 147,697 -0.38
  • Dolar: 3,8197 -0.26
  • Euro: 4,0655 -0.14

Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap!

»
Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap!
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap! Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap! Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap!

Başbakan Binali Yıldırım, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir” açıklamasında bulunmuştu. Başbakan'ın bu açıklamasının üstüne CHP'li vekiller AK Parti ve MHP'yi siyasi rüşvet ithamı ile suçlamıştı.

Başbakan bugün cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada  CHP'ye sert cevap verdi. Başbakan, "Siyasi rüşvet diye konuşanlar Sayın Devlet beyi tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır, ülke söz konusu oldu mu asla kişisel çıkarları ile hareket etmeyecek birisidir. Kendisini bu şekilde tanıdım ve yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın parçasıdır." dedi.

İşte o konuşmadan satır başları

"Anayasa değişikliğinin 2. tur oylaması devam ediyor. bugün tamamlamayı ümit ediyoruz. Zaman zaman engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içinde karşı duruş kabul edilebilir, ancak gazi meclise yakışmayan davranışlar milletimize haksızlıktır. Bu konuda değerli milletvekillerimizin daha sakin hareket içinde olması arzumuzdur.

MHP'Lİ BAKAN İDDİALARI

Siyasi rüşvet diye konuşanlar Sayın Devlet beyi tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır.,Ülke söz konusu oldumu asla kişisel çıkarları ile hareket etmeyecek birisidir.. Kendisini bu şekilde tanıdım ve yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın parçasıdır.

TRUMP'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Trump'a başarılar diliyoruz, Dünyanın bir çok yerinde ABD yeni yönetiminden beklentiler var. ABD'ye küresel problemler konusunda önemli görevler düşüyor. Ayrıca iki gün önce de beyan ettim. ABD-Türkiye ortaklığı köklü bir geçmişe sahip. Geçmiş dönemde bazı yanlışlıklar oldu, soğukluk yaşandı. Yeni yönetimde bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz. FETO'nun iade edilmesi başta olmak üzere Suriye'de Irak'ta Türkiye'nin başını ağrıtan terör gruplarına verilen desteğin durması, ABD hakkındaki olumsuz algının düzeltilmesine ilişkin adımlar atılacağına inanıyoruz. Trump'ı zor günler bekliyor. Atacağı adımlar önemli olacaktır."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli olduİşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli olduMecliste ikinci tur oylamada sona gelinirken, AK Parti referanduma stratejisi üzerindeki hazırlıkları hızlandırdı.
Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap!Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap!Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
MHP lideri Bahçeli ve HDP’li vekil Yıldırım arasında ne konuşuldu?MHP lideri Bahçeli ve HDP’li vekil Yıldırım arasında ne konuşuldu?Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa görüşmeleri sırasında tansiyonlar yükselirken şaşırtan diyaloglara da sahne oldu. Bunlardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Milletvekili Kadir Yıldırım arasında yaşandı. Peki, sohbetin konusu neydi?
Ülkü Ocakları eski başkanlarından kritik çağrı!Ülkü Ocakları eski başkanlarından kritik çağrı!Meclis'te görüşülen anayasa değişiklik teklifiyle ilgili MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Ülkü Ocakları eski genel başkanları milletvekillerine çağrı yaptı.
Baykal'dan Erdoğan'la ilgili skandal zırvaBaykal'dan Erdoğan'la ilgili skandal zırvaDeniz Baykal, Meclis'teki Anayasa değişikliği paketi konusunda iyice zırvalayarak, düzenlemenin altında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin korkularının yattığını" ileri sürdü.
Milli Gazete'den Başkanlık sistemi açıklaması!Milli Gazete'den Başkanlık sistemi açıklaması!Milli Görüş yayın organı Milli Gazete, Başkanlık sistemine bakışları ve rahmetli Erbakan Hoca'nın bu konudaki görüşlerini açıkladı. Milli'deki haber şöyle:
  • CIA: 27 Mayıs darbesini CHP biliyordu20 Ocak 2017 Cuma 08:51
  • Çavuşoğlu Trump'ın yemeğine katıldı20 Ocak 2017 Cuma 00:25
  • TBMM'de 8'inci madde kabul edildi20 Ocak 2017 Cuma 00:13
  • Özgür Özel: Başbakan siyasi rüşvet teklif etti19 Ocak 2017 Perşembe 18:53
  • Bahçeli'den 'MHP'li bakan' açıklaması19 Ocak 2017 Perşembe 18:52
  • Demirtaş'tan Hrant Dink mektubu19 Ocak 2017 Perşembe 18:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki gösterdiği kaymakam kim?19 Ocak 2017 Perşembe 14:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya rest19 Ocak 2017 Perşembe 14:40
  • Bakan Bozdağ'dan çok önemli suikast uyarısı19 Ocak 2017 Perşembe 13:03
  • Erdoğan'ın Afrika turunda FETÖ kıskaca alınacak19 Ocak 2017 Perşembe 12:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri