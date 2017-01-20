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Şükür'ün istifa mektubunu yazan isim belli oldu

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Şükür'ün istifa mektubunu yazan isim belli oldu
FETÖ tutuklusu Oğuz Usluer, Hakan Şükür’ün istifa mektubun okunması için rejiye inmiş.
Şükür'ün istifa mektubunu yazan isim belli oldu Şükür'ün istifa mektubunu yazan isim belli oldu Şükür'ün istifa mektubunu yazan isim belli oldu

 

17 Aralık darbe girişiminden bir gün önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına milletvekilliğinden ayrılan Hakan Şükür'ün FETÖ'den istifa mektubunun sadece bir televizyon kanalında yayınlanmasının sırrı ortaya çıktı.

FETÖ'den medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Oğuz Usluer'in, Habertürk Televizyonu'nda Yayın Koordinatörü olduğu dönemde, Hakan Şükür'ün istifa mektubunu okuyan muhabiri yayından almak isteyen editör Mehmet Yeşilkaya'yı uyardığı, rejiye gelen Oğuz Usluer'in mektubun tamamının okunmasını sağladığı ortaya çıktı.

Oğuz Usluer, editör Mehmet Yeşilkaya'ya Hakan Şükür'ün mektubu için "manifesto" demiş.

METNİ FETÖ'CÜ FARUK MERCAN YAZDI

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Hakan Şükür'ün istifa mektubunun Habertürk Televizyonu'nda nasıl okunduğunu açıkça anlatılıyor:

Tanık Mehmet YEŞİLKAYA:

"2014 yılı Temmuz ayında bir televizyon kanalında haber editörü olarak çalışmaya başladım. 17-25 Aralık sürecinde de bu yapılanmayı net olarak görme imkanım oldu. (…) 17 Aralık sürecinden sonra kendisinin sorumlu yayın editörü olarak görevli olduğu bir bültende yayına bağlanan muhabir Hakan Şükür'ün istifa mektubunu okudu ve bu mektup sadece Habertürk'de yer aldı. Mektubu okuyan muhabire yayını kesmesini, mektubu okumamasını ısrarla söylememe rağmen muhabir mektubu okumaya devam etti. Hatta reji üzerinden muhabiri yayından almak istedim. Oğuz Usluer gelerek engel oldu ve mektubun içeriğinin manifesto niteliğinde olup sonradan o mektubu yurt dışına kaçmış olan Faruk Mercan'ın hazırladığı yönünde bilgilerin ortaya çıktığını söylemiştir."

SABAH

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