İşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım'ın anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi durumunda meydanlarda AK Parti ile MHP’nin 'evet'; CHP ve HDP’nin karşı kampanya yürüteceğini belirtirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Evet” kampanyasını yürütecekleri, ancak iki partinin ayrı tüzel kişilik olduğuna vurgu yaptı.

HEDEFTE ONLAR VAR

AK Parti yönetimi ise kampanyada özellikle MHP tabanını hedef almaya hazırlanıyor. Parti yönetimi, MHP ile koordinasyon sağlanmasının yolunu da aramayı planlıyor.

Mecliste ikinci tur oylamada sona gelinirken, AK Parti referanduma stratejisi üzerindeki hazırlıkları hızlandırdı.

Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre; AK Parti, Cumhurbaşkanının teklifi onaylaması ve referandum tarihinin de YSK tarafından açıklanmasının hemen ardından teşkilatlar ve belediyeler ile sahaya inecek. Referanduma 45 gün kala yani Şubat ayında kampanya kamuoyuna duyurulacak.

4 MESAJ VERİLECEK

Ak Partinin referandum kampanyasında “Güçlü meclis”, “Güçlü Cumhurbaşkanı”, “Güçlü Türkiye” ve “istikrar” vurguları ön plana çıkacak. Bu dört mesajla “İstikrarın geleceğine” vurgu yapılarak; istikrarın da “Güçlü Meclis” ile sağlanacağı kamuoyuna anlatılacak.

ENDİŞELER GİDERİLECEK

“Yeni sistem ile Meclis önemini yitiriyor, Cumhurbaşkanının kontrolüne giriyor” endişelerinin giderilmesi için özel bir çalışma yapılacak. AK Parti, bu noktada “Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nı kim seçilirse seçilsin partisi Mecliste çoğunluğu yakalayamayabilir. Cumhurbaşkanı da muhalefet ile sürekli uzlaşı aramak zorunda kalacaktır. Bu nedenle yeni sistemde Meclis’in yasama gücü daha da artacak” mesajları vererek kamuoyunu ikna etmeye çalışacak.

TEK LİDER VE DİKTATÖRLÜK ANLATILACAK

AK Parti, bu süreçte yine muhalefetin “Tek lider”, “Diktatörlük”, “Rejim değişiyor” iddialarını bertaraf etmek üzere çalışma yapacak.

AK PARTİ VE MHP ORTAK MESAJ VERECEK

Kurmaylar, Anayasa değişikliğini içeren teklifin hazırlanma sürecinde MHP ile birlikte hareket edildiğini, referandum çalışmalarının da aynı koordinasyon içerisinde devam etmek istediklerini vurguladılar. AK Parti’nin vereceği 4 mesajın MHP’nin vereceği mesaj ile birbirini tamamlaması planlanıyor. AK Parti kurmayları, “Sahaya inerken, MHP’nin ne yapacağına da bakarız. MHP kendi kampanyasını yürütür ancak bir koordinasyon da sağlanır. Mükerrer işler yapılmaz” bilgisini verdiler.

AYRI TÜZEL KİŞİLİĞİZ

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise dün Mecliste gazetecilerin "Referandum sürecinde kampanya yapacak mısınız" sorusu üzerine "İçerde evet dedik, millet huzurunda da evet, deriz. Kampanyamız evet üzerine kurulur. AKP ile bir kampanya yapmayız. Biz iki ayrı tüzel kişiliğiz. Bizim kendi üslubumuza göre 'evet' diyeceğimiz söylemlerimiz olur" yanıtını verdi.

Hürriyet