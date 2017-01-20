20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 82.742 0.54
  • Altın: 147,697 -0.38
  • Dolar: 3,8197 -0.26
  • Euro: 4,0655 -0.14

İşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli oldu

»
İşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli oldu
Mecliste ikinci tur oylamada sona gelinirken, AK Parti referanduma stratejisi üzerindeki hazırlıkları hızlandırdı.
İşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli oldu İşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli oldu İşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım'ın anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi durumunda meydanlarda AK Parti ile MHP’nin 'evet'; CHP ve HDP’nin karşı kampanya yürüteceğini belirtirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Evet” kampanyasını yürütecekleri, ancak iki partinin ayrı tüzel kişilik olduğuna vurgu yaptı. 

HEDEFTE ONLAR VAR

AK Parti yönetimi ise kampanyada özellikle MHP tabanını hedef almaya hazırlanıyor. Parti yönetimi, MHP ile koordinasyon sağlanmasının yolunu da aramayı planlıyor.

Mecliste ikinci tur oylamada sona gelinirken, AK Parti referanduma stratejisi üzerindeki hazırlıkları hızlandırdı.

Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre; AK Parti, Cumhurbaşkanının teklifi onaylaması ve referandum tarihinin de YSK tarafından açıklanmasının hemen ardından teşkilatlar ve belediyeler ile sahaya inecek. Referanduma 45 gün kala yani Şubat ayında kampanya kamuoyuna duyurulacak.

4 MESAJ VERİLECEK

Ak Partinin referandum kampanyasında “Güçlü meclis”, “Güçlü Cumhurbaşkanı”, “Güçlü Türkiye” ve “istikrar” vurguları ön plana çıkacak. Bu dört mesajla “İstikrarın geleceğine” vurgu yapılarak; istikrarın da “Güçlü Meclis” ile sağlanacağı kamuoyuna anlatılacak.

ENDİŞELER GİDERİLECEK

“Yeni sistem ile Meclis önemini yitiriyor, Cumhurbaşkanının kontrolüne giriyor” endişelerinin giderilmesi için özel bir çalışma yapılacak. AK Parti, bu noktada “Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nı kim seçilirse seçilsin partisi Mecliste çoğunluğu yakalayamayabilir. Cumhurbaşkanı da muhalefet ile sürekli uzlaşı aramak zorunda kalacaktır. Bu nedenle yeni sistemde Meclis’in yasama gücü daha da artacak” mesajları vererek kamuoyunu ikna etmeye çalışacak.

TEK LİDER VE DİKTATÖRLÜK ANLATILACAK

AK Parti, bu süreçte yine muhalefetin “Tek lider”, “Diktatörlük”, “Rejim değişiyor” iddialarını bertaraf etmek üzere çalışma yapacak.

AK PARTİ VE MHP ORTAK MESAJ VERECEK

Kurmaylar, Anayasa değişikliğini içeren teklifin hazırlanma sürecinde MHP ile birlikte hareket edildiğini, referandum çalışmalarının da aynı koordinasyon içerisinde devam etmek istediklerini vurguladılar. AK Parti’nin vereceği 4 mesajın MHP’nin vereceği mesaj ile birbirini tamamlaması planlanıyor. AK Parti kurmayları, “Sahaya inerken, MHP’nin ne yapacağına da bakarız. MHP kendi kampanyasını yürütür ancak bir koordinasyon da sağlanır. Mükerrer işler yapılmaz” bilgisini verdiler.

AYRI TÜZEL KİŞİLİĞİZ

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise dün Mecliste gazetecilerin "Referandum sürecinde kampanya yapacak mısınız" sorusu üzerine "İçerde evet dedik, millet huzurunda da evet, deriz. Kampanyamız evet üzerine kurulur. AKP ile bir kampanya yapmayız. Biz iki ayrı tüzel kişiliğiz. Bizim kendi üslubumuza göre 'evet' diyeceğimiz söylemlerimiz olur" yanıtını verdi.

Hürriyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli olduİşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli olduMecliste ikinci tur oylamada sona gelinirken, AK Parti referanduma stratejisi üzerindeki hazırlıkları hızlandırdı.
Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap!Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap!Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
MHP lideri Bahçeli ve HDP’li vekil Yıldırım arasında ne konuşuldu?MHP lideri Bahçeli ve HDP’li vekil Yıldırım arasında ne konuşuldu?Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa görüşmeleri sırasında tansiyonlar yükselirken şaşırtan diyaloglara da sahne oldu. Bunlardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Milletvekili Kadir Yıldırım arasında yaşandı. Peki, sohbetin konusu neydi?
Ülkü Ocakları eski başkanlarından kritik çağrı!Ülkü Ocakları eski başkanlarından kritik çağrı!Meclis'te görüşülen anayasa değişiklik teklifiyle ilgili MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Ülkü Ocakları eski genel başkanları milletvekillerine çağrı yaptı.
Baykal'dan Erdoğan'la ilgili skandal zırvaBaykal'dan Erdoğan'la ilgili skandal zırvaDeniz Baykal, Meclis'teki Anayasa değişikliği paketi konusunda iyice zırvalayarak, düzenlemenin altında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin korkularının yattığını" ileri sürdü.
Milli Gazete'den Başkanlık sistemi açıklaması!Milli Gazete'den Başkanlık sistemi açıklaması!Milli Görüş yayın organı Milli Gazete, Başkanlık sistemine bakışları ve rahmetli Erbakan Hoca'nın bu konudaki görüşlerini açıkladı. Milli'deki haber şöyle:
  • CIA: 27 Mayıs darbesini CHP biliyordu20 Ocak 2017 Cuma 08:51
  • Çavuşoğlu Trump'ın yemeğine katıldı20 Ocak 2017 Cuma 00:25
  • TBMM'de 8'inci madde kabul edildi20 Ocak 2017 Cuma 00:13
  • Özgür Özel: Başbakan siyasi rüşvet teklif etti19 Ocak 2017 Perşembe 18:53
  • Bahçeli'den 'MHP'li bakan' açıklaması19 Ocak 2017 Perşembe 18:52
  • Demirtaş'tan Hrant Dink mektubu19 Ocak 2017 Perşembe 18:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki gösterdiği kaymakam kim?19 Ocak 2017 Perşembe 14:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya rest19 Ocak 2017 Perşembe 14:40
  • Bakan Bozdağ'dan çok önemli suikast uyarısı19 Ocak 2017 Perşembe 13:03
  • Erdoğan'ın Afrika turunda FETÖ kıskaca alınacak19 Ocak 2017 Perşembe 12:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri