20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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Taksilerde kısa mesafe ücreti başlıyor

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Taksilerde 'indi bindi' ücreti uygulaması UKOME kararı ile yarın öğlen saat 12.00 itibari ile İstanbul'da resmen başlayacak.
Taksilerde kısa mesafe ücreti başlıyor
Taksilerde kısa mesafe ücreti başlıyor Taksilerde kısa mesafe ücreti başlıyor Taksilerde kısa mesafe ücreti başlıyor

Kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbulTaksiciler Odası aralık ayında harekete geçmiş ve şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması fikrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunmutşu.

Dünya gazetesinin haberine göre, bu uygulamayı karara bağlamak üzere bügün Sabahsaatlerinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı oy birliğiyle kabul etti.

ÖĞLEDEN SONRA TAKSİMETRELER AYARLANACAK

Tapolantının ardından DÜNYA'nın ulaştığı İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, yarın öğlen saat 12.00'da İstanbul'daki tüm taksi şoförlerinin taksimetrelerini yeni sisteme geçireceğini açıkladı. Uğur, sisteme geçmek istemeyenlerin şikayetlerine rağmen kararın oy birliğiyle alındığını ifade etti. Uğur, aynı zamanda lüks taksi denilen 'Turkuvaz' taksi uygulamasının da resmi olarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İndi bindi ücreti 8 lira 75 kuruş

Düzenlemeye göre 2.5 kilometreye kadar olan taksi mesafesi için 'indi-bindi' uygulaması yapılacak. Bu uygulama için belirlenen ücret ise 8 lira 70 kuruş olarak kabul edildi. İstanbul Taksiciler Odası'nın hazırladığı uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından da kabul edildi. Buna göre taksimetre açılış ücreti tüm sengmentler için 3 lira 45 kuruş olacak. Gidelen kilometre başına 2 lira 10 kuruş ücret yazacak. Yolculuk başına minimum ücret ise 8 lira 70 kuruş olacak.

 

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