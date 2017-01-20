20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Gazeteci Hüsnü Mahalli için karar verildi

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Gazeteci Hüsnü Mahalli için karar verildi
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli'nin tahliyesine karar verdi.
Gazeteci Hüsnü Mahalli için karar verildi Gazeteci Hüsnü Mahalli için karar verildi Gazeteci Hüsnü Mahalli için karar verildi

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli'nin tahliyesine karar verdi. 

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