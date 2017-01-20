FETÖ'nün yeni rüyası! Bu kez iyice uçtular

FETÖ çözülmeyi önlemek için 'rüya ve hikaye'lere sarıldı. FETÖ iddianameleri ve duruşmalarda geçen, tabanı diri tutmaya çalışan kurgulanmış FETÖ rüyaları ve hikayeleri şöyle:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamalarda, FETÖ'nün, cezaevlerinde tutuklu bulunan üyelerinin çözülmesini önlemek için çok ciddi çalışma yaptığını belirtmişti.

FETÖ'nün ortaya çıkan yeni rüya yalanı ise Gülen'in kopan kolunun yeniden yapıştırıldığı.

"GÜLEN'İN KOLU KESİLDİ, TEKRAR YAPIŞTIRILDI"

Hatay ve Osmaniye'deki FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan polislerden, üst rütbeli ve örgütün imamı olduğu belirlenen bir kişinin, ByLock programı üzerinden Gülen'in gördüğü bir rüya ve yorumunu da paylaştığı belirlendi. ByLock kullanan polislere iletilen gönderide, "Fetullah Gülen'in rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kolunun kesildiğini, daha sonra kesilen kolun Peygamber Efendimiz tarafından tükürüğüyle yeniden yerine yapıştırıldığını gördüğü" paylaşımı yer aldı. Bu rüyanın yorumunda da 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün her şeye rağmen daha çok güçleneceğinin belirtildiği tespit edildi.Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 31 sanığın yargılanmasında tutuklu sanıklardan Yakup G, "Cezaevindekiler kurtuluş reçetesini rüyada görüyorlar. Herkes rüya görüyor. Ancak şu tarihi bekleyin diye bir şey duymadım. Fetullah Gülen bizim oraya gelmedi." bilgisini paylaştı.