20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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FETÖ'nün yeni rüyası! Bu kez iyice uçtular

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FETÖ'nün yeni rüyası! Bu kez iyice uçtular
FETÖ çözülmeyi önlemek için 'rüya ve hikaye'lere sarıldı. FETÖ iddianameleri ve duruşmalarda geçen, tabanı diri tutmaya çalışan kurgulanmış FETÖ rüyaları ve hikayeleri şöyle:
FETÖ'nün yeni rüyası! Bu kez iyice uçtular FETÖ'nün yeni rüyası! Bu kez iyice uçtular FETÖ'nün yeni rüyası! Bu kez iyice uçtular

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamalarda, FETÖ'nün, cezaevlerinde tutuklu bulunan üyelerinin çözülmesini önlemek için çok ciddi çalışma yaptığını belirtmişti. 

FETÖ'nün ortaya çıkan yeni rüya yalanı ise Gülen'in kopan kolunun yeniden yapıştırıldığı.

"GÜLEN'İN KOLU KESİLDİ, TEKRAR YAPIŞTIRILDI"

Hatay ve Osmaniye'deki FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan polislerden, üst rütbeli ve örgütün imamı olduğu belirlenen bir kişinin, ByLock programı üzerinden Gülen'in gördüğü bir rüya ve yorumunu da paylaştığı belirlendi. ByLock kullanan polislere iletilen gönderide, "Fetullah Gülen'in rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kolunun kesildiğini, daha sonra kesilen kolun Peygamber Efendimiz tarafından tükürüğüyle yeniden yerine yapıştırıldığını gördüğü" paylaşımı yer aldı. Bu rüyanın yorumunda da 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün her şeye rağmen daha çok güçleneceğinin belirtildiği tespit edildi.Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 31 sanığın yargılanmasında tutuklu sanıklardan Yakup G, "Cezaevindekiler kurtuluş reçetesini rüyada görüyorlar. Herkes rüya görüyor. Ancak şu tarihi bekleyin diye bir şey duymadım. Fetullah Gülen bizim oraya gelmedi." bilgisini paylaştı.      

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