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Devlet Bahçeli o kitabı toplattı!

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Devlet Bahçeli o kitabı toplattı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydınlık Gazetesi Yazarı Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabını mahkeme kararıyla toplattı.
Devlet Bahçeli o kitabı toplattı! Devlet Bahçeli o kitabı toplattı! Devlet Bahçeli o kitabı toplattı!

Bahçeli, Önkibar'ın köşe yazısı üzerine Avukatı Hamit Kocabey'e her türlü kanuni işlemin yapılması talimatını verdi.

Aydınlık Gazetesi ve Önkibar hakkında köşe yazısındaki ifadeler için dava üstüne dava açan Bahçeli, bu gün de yazıya konu olan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Herşey" adlı kitabı mahkeme kararıyla toplattı. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yarın dağıtımına başlanacak olan Kitap, piyasaya çıkmadan Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla toplatıldı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"19.01.2017 tarihli dilekçede, Yazar Selahattin Önkıbar'ın Aydınlık Gazetesi'nin 19.01.2017 tarihli köşesindeki yazısında ve bir çok diğer yayın organlarında 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' isimli bir kitap yazdığnıı, bu kitabın Kırmızı Kedi Yayınevinde basılarak 20.01.2017 tarihde dağıtıman başlanacağını, söz konusu kitapta Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarına ğır saldırı teşkil eden gerçek dışı olayların varmış gibi açıklandığını, kitabın dağıtılması halinde Devlet Bahçeli'nin manevi kişiliğine ağır biçimde saldırı olacağını, Devlet Bahçeli'nin mağduriyetine neden olacağını belirterek, Önkibar tarafından yazılan ve diğer davalı tarafından dağıtımının başlatılacağı bildirildiğinden, 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' adlı kitabın dağıtımının durdurlmasına, dağıtılan varsa toplantılmasına karar verilmesini talep etmiştir. (...) Tedbir isteyen tarafından kişilik haklarının zarar görme ihtimalinin güçlü olduğundan talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Tedbir talebinin kabulüne, Dr. Devlet Bahçeli ile MHP ile ilgili olarak 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' adlı kitabın dağıtımının tedbiren durdurulmasına,, dağıtılan varsa toplantılmasına karar verildi." Mahkemenin toplatma kararı Kırmızı Kedi Yayınevi ve Önkibar'a noter ihtarnamesiyle bildirildi.

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