El Bab'ta askere saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos’ta başlatılan ve 150’nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türkaskerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.
5 ASKER ŞEHİT 9 ASKER YARALI
Saldırıda 5 asker şehit olurken 9 asker de yaralandı. DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.