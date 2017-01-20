20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
    • 16°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 83.021 0.88
  • Altın: 147,787 -0.32
  • Dolar: 3,8177 -0.32
  • Euro: 4,0681 -0.07

Fuat Avni'nin son sözleri ortaya çıktı

»
Fuat Avni'nin son sözleri ortaya çıktı
'Fuatavni' hesabının kurucusu Said Sefa'nın, “Bizi tutuklayacaklar. Ben kaçıyorum, siz de kaçın iki ay yakalanmayın” dediği öğrenildi.
Fuat Avni'nin son sözleri ortaya çıktı Fuat Avni'nin son sözleri ortaya çıktı Fuat Avni'nin son sözleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından FETÖ'nün internet sitesi "haberdar.com" Haber Koordinatörü Ahmet Memiş'e, "Bizi tutuklayacaklar. Ben kaçıyorum, siz de kaçın. İki ay yakalanmayın, ben yakalanırsam beni infaz edecekler" dediği ortaya çıktı.

Said Sefa ve Ahmet Memiş'in, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin insanlara ve arabalara saldırdıklarına ilişkin görüntüleri yayınlayan editörlere kızdıkları editörler tarafından açıklandı.

SEFA KAÇTI, MEMİŞ TUTUKLANDI

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Said Sefa yurt dışına kaçarken, Ahmet Memiş, FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ahmet Memiş hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

KOÇ: FUAT AVNİ'NİN TWEETLERİNİ HABERLEŞTİRMEMİZ İSTENDİ

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, FETÖ firarisi Said Ercan'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu "haberdar.com" adlı internet sitesinin editörü Volkan Koç'un tanık ifadeleri yer alıyor.

Tanık Volkan Koç (haberdar.com editörü): Aralık 2015'de Mısır'dan İstanbul'a dönerek haberdar, sitesinde editör olarak çalışmaya başladım. İşe başladığımda patronum Said Sefa hakkında cemaatten olduğuna dair dedikodular oldu. Bu durumu Said Sefa'ya sordum. Said Sefa, '17/25 Aralık sürecinden sonra AK Parti'ye muhalif olmaya karar verdiğini cemaatçi olmadığını' iddia etti.

Fuatavni hesabının paylaşımlarını genelde gece editörü Mehmet Aydoğmuş girdi. Gündüz tweet atıldığında ise Ahmet Memiş arayarak fuatavni Twetinin haberleştirilmesini isterdi. Darbe teşebbüsü günü de haberi whatsapp üzerinden Mehmet Aydoğmuş'a saat: 21:42 sıralarında bildirildi.

Askerlerin insanlara ve arabalara saldırdıklarına ilişkin görüntü gönderildi. Bu konu haber olunca Ahmet Memiş ve Said Sefa, bana ve editörlere sorulmadan haber yapılmasına kızdılar. (…) Daha sonra Said Sefa ve Ahmet Memiş, "Bizi tutuklayacaklar" şeklinde yazıştılar. İki gün sonra (17 Temmuz) Said Sefa toplantı yaptı ve "Arkadaşlar ben kaçıyorum siz de kaçın iki ay yakalanmayın, ben yakalanırsam beni infaz edecekler" dedi.

FETÖ'nün finanse ettiği "Haberdar" adlı internet sitesi, OHAL kapsamında yayınlanan KHK'larla kapatılmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif!Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif!Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Rusya'dan Türkiye'ye ortak dizi teklifi geldiğini açıkladı.
Eker'in aile mezarlığına patlayıcı yerleştiren terörist yakalandıEker'in aile mezarlığına patlayıcı yerleştiren terörist yakalandıDiyarbakır'da yakalanan örgüt mensuplarından birinin, AK Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in aile mezarlığına patlayıcı yerleştiren teröristler arasında yer aldığı tespit edildi.
Fuat Avni'nin son sözleri ortaya çıktıFuat Avni'nin son sözleri ortaya çıktı'Fuatavni' hesabının kurucusu Said Sefa'nın, “Bizi tutuklayacaklar. Ben kaçıyorum, siz de kaçın iki ay yakalanmayın” dediği öğrenildi.
El Bab'ta askere saldırı: Şehit ve yaralılar varEl Bab'ta askere saldırı: Şehit ve yaralılar varEl Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırı düzenlediği bildirildi.
Taksilerde kısa mesafe ücreti başlıyorTaksilerde kısa mesafe ücreti başlıyorTaksilerde 'indi bindi' ücreti uygulaması UKOME kararı ile yarın öğlen saat 12.00 itibari ile İstanbul'da resmen başlayacak.
FETÖ'nün yeni rüyası! Bu kez iyice uçtularFETÖ'nün yeni rüyası! Bu kez iyice uçtularFETÖ çözülmeyi önlemek için 'rüya ve hikaye'lere sarıldı. FETÖ iddianameleri ve duruşmalarda geçen, tabanı diri tutmaya çalışan kurgulanmış FETÖ rüyaları ve hikayeleri şöyle:
  • 30 yaşındaki çiftçi düğün hayali kurarken patron oldu!20 Ocak 2017 Cuma 15:55
  • Gökçen Özdoğan Enç'ten FETÖ'cü iddiasına sert cevap20 Ocak 2017 Cuma 15:45
  • Şükür'ün istifa mektubunu yazan isim belli oldu20 Ocak 2017 Cuma 14:55
  • Emniyet Müdürü sahaya indi! PKK'nın inine girdi20 Ocak 2017 Cuma 14:55
  • FETÖ’cüleri ben konuştururum iddiası20 Ocak 2017 Cuma 14:30
  • Görmez'den evrim teorisi çıkışı20 Ocak 2017 Cuma 14:27
  • İçişleri Bakanlığı'ndan tüm valilere 'kargo' uyarısı20 Ocak 2017 Cuma 14:00
  • Ankara'da operasyon: Kritik isimler gözaltında!20 Ocak 2017 Cuma 13:55
  • İşte FETÖ'cü subaylar için istenen ceza!20 Ocak 2017 Cuma 13:51
  • İzdivaçtan ayrılan damat adayından şok itiraflar20 Ocak 2017 Cuma 13:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri