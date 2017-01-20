8 yaşında ilkokulu bitirdi!

İzmir'de yaşayan 8 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, 2 yaşında okuma yazma öğrendi ve yaşıtlarından önce ilkokulu bitirdi.
Oturmadan yürümeye başlayan Muhammed, üstün zekasından dolayı kendinden yaşça büyüklerle birlikte eğitim görüyor. Muhammed'in IQ (zeka seviyesi) dünyada binde birlik dilim olan 160 olarak çıktı.
Devletin üstün zekalılar için imkan tandığı özel okulda eğitim görmek istemeyen Muhammed, yaşıtlarından önce ilkokulu bitirdi.
Karnesini alan Muhammed, 4 yaşından anaokula başladığını, birinci sınıfı atladığını belirterek kendisiyle ilgilenen öğretmen ve okul müdürüne teşekkür etti. 8 yaşındaki Muhammed, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan bir ricada bulunarak, 4. ve 5. sınıfın aynı olduğunu ikinci dönem 6. sınıfa geçmek istediğini belirtti.
Okulda birçok buluşlar yapan Muhammed, gelecekte insanlara faydalı olmak için doktor olmak istediğini söyledi.