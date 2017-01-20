20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Almanlar itiraf etti!

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Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer, Türkiye'nin öncülüğünde Suriye'de sağlanan ateşke ile ilgili olarak ''tartışma götürmez bir başarıdır'' dedi.
Almanlar itiraf etti!
Almanlar itiraf etti! Almanlar itiraf etti! Almanlar itiraf etti!

Berlin'de bir basın toplantısında konuşan Schaefer, "Geçtiğimiz yılın son haftalarında Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye dosyası ile ilgili çalışmalarını izledik. Bu 3 ülkenin aracılığı ile sağlanmış olan ateşkes anlaşmasına, şu veya bu ölçüde hala uyuluyor. Ve bu bizim kabul ettiğimiz tartışma götürmez bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

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Almanlar itiraf etti!Almanlar itiraf etti!Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer, Türkiye'nin öncülüğünde Suriye'de sağlanan ateşke ile ilgili olarak ''tartışma götürmez bir başarıdır'' dedi.
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