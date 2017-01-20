20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Trump İncil'e el basarak yemin etti

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump İncil'e el basarak yemin etti.
Trump İncil'e el basarak yemin etti
Trump İncil'e el basarak yemin etti Trump İncil'e el basarak yemin etti Trump İncil'e el basarak yemin etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump'ın Washington'daki görkemli yemin törenini dünya genelinde milyarlarca kişi takip etti.

İNCİL'E EL BASARAK YEMİN ETTİ

Amerikan Kongresi’nin bulunduğu “Capitol Hill“de düzenlenen törende,  “ABD’nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası’nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.” sözleriyle Trump başkanlık yemini etti.

Trump, din adamı ve halkın huzurunda İncil'e el basarak yemin etti.

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