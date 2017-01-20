Trump İncil'e el basarak yemin etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump'ın Washington'daki görkemli yemin törenini dünya genelinde milyarlarca kişi takip etti.
İNCİL'E EL BASARAK YEMİN ETTİ
Amerikan Kongresi’nin bulunduğu “Capitol Hill“de düzenlenen törende, “ABD’nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası’nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.” sözleriyle Trump başkanlık yemini etti.
Trump, din adamı ve halkın huzurunda İncil'e el basarak yemin etti.