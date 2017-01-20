AK Parti İstanbul il binasına saldırı girişimi

İstanbul Sütlüce'de AK Parti il binasına lav silahıyla saldırı düzenlendi. Polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI SALDIRDILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlı düzenlenen saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul il binasına da lav silahıyla saldırı yapıldı.
BİNAYA İSABET ETTİ
Ateşlenen silahın binaya isabet ettiği öğrenilirken, saldırının il binasının arka tarafındaki bir binanın bahçesinden ateşlendiği belirtildi.
BİNAYA İSABET EDEN MERMİ PATLAMADI
Binanın 3. katına isabet eden ancak patlamayan mermiyi görevliler imha etmeye çalışıyor. Polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.