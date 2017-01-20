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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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AK Parti İstanbul il binasına saldırı girişimi

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.
AK Parti İstanbul il binasına saldırı girişimi
AK Parti İstanbul il binasına saldırı girişimi AK Parti İstanbul il binasına saldırı girişimi AK Parti İstanbul il binasına saldırı girişimi

İstanbul Sütlüce'de AK Parti il binasına lav silahıyla saldırı düzenlendi. Polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI SALDIRDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlı düzenlenen saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul il binasına da lav silahıyla saldırı yapıldı.

BİNAYA İSABET ETTİ

Ateşlenen silahın binaya isabet ettiği öğrenilirken, saldırının il binasının arka tarafındaki bir binanın bahçesinden ateşlendiği belirtildi.

BİNAYA İSABET EDEN MERMİ PATLAMADI

Binanın 3. katına isabet eden ancak patlamayan mermiyi görevliler imha etmeye çalışıyor. Polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

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