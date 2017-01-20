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NY Post yazarından çok tartışılan tweet!

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NY Post yazarından çok tartışılan tweet!
ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Post yazarı Bart Hubbuch'ın attığı tweet dünyada geniş yankı buldu.
NY Post yazarından çok tartışılan tweet! NY Post yazarından çok tartışılan tweet! NY Post yazarından çok tartışılan tweet!

ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Post yazarı Bart Hubbuch, Trump'ın iktidara gelişini Amerika için ikinci 11 Eylül olarak niteleyen bir tweet paylaştı. Tweet kısa sürede tüm dünyada yankı buldu.

New York Post gazetesi yazarı Bart Hubbuch, Başkan Trump'ın yemin töreni sırasında çok tartışılan bir tweet paylaştı.

Gazete yazarı, ABD tarihine kara günler olarak geçen Pearl Harbor vakası, 11 Eylül saldırısı ve Trump'ın resmen göreve başladığını günün tarihlerini aynı 'tweet' üzerinden paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tweet kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Trump yanlıların sert tepkilerinin ardından, Hubbuch özür dileyerek paylaştığı 'tweet'i sildi.

Hubbuch'ın yemin töreninden kısa bir süre sonra Trump için attığı tweet.

PEARL HARBOR SALDIRISI

"Pearl Harbor Saldırısı" Japonya Deniz Kuvvetleri'nin 8 Aralık 1941 yılında ABD'ye Pearl Harbor askerî üssüne karşı düzenlediği sürpriz saldırı olarak biliniyor. Japonya'nın saldırısında 2 bin 403 Amerikan askeri ile 68 sivil hayatını kaybetmişti.

11 EYLÜL SALDIRISI

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki farklı hedefe intihar saldırısı düzenlemesiyle gerçekleşen saldırılardı. El-Kaide'nin düzenlediği iddia edilen saldırılar sonucunda 19 hava korsanı dahil 3 bin 996 kişi hayatını kaybetmişti. 11 Eylül sonrası Bush yönetimi, Afganistan ile Irak'ı işgal etmiş ve Amerika'daki Müslümanlara büyük baskılar uygulamıştı.

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