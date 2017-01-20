Başbakan Binali Yıldırım'dan saldırı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini söyledi.
YAPTIKLARI ALÇAKLIKTIR
Yıldırım, şunları söyledi: Hangi terör örgütü olduğu farketmez. Yaptıkları alçaklıktır
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Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini söyledi.
YAPTIKLARI ALÇAKLIKTIR
Yıldırım, şunları söyledi: Hangi terör örgütü olduğu farketmez. Yaptıkları alçaklıktır