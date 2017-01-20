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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Başbakan Binali Yıldırım'dan saldırı açıklaması

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Başbakan Binali Yıldırım'dan saldırı açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına lav silahlı saldırıya ilişkin konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım'dan saldırı açıklaması Başbakan Binali Yıldırım'dan saldırı açıklaması Başbakan Binali Yıldırım'dan saldırı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini söyledi.

YAPTIKLARI ALÇAKLIKTIR

Yıldırım, şunları söyledi: Hangi terör örgütü olduğu farketmez. Yaptıkları alçaklıktır

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