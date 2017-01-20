21 Ocak 2017 Cumartesi22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Obama tatile gidiyor

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Obama tatile gidiyor
Trump'a yemin töreni için eşlik eden 44'üncü Başkan Barack Obama Kongreden ayrıldı.
Obama tatile gidiyor Obama tatile gidiyor Obama tatile gidiyor

ABD’nin 44’üncü başkanı Barack Obama Donald Trump’ın yemin törenine katıldıktan sonra California eyaletine uçmak üzere Kongre binasından ayrıldı.

Obama, eşi Michelle Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve eşi Jill Biden ile sabah saatlerinden itibaren yeni Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e eşlik etti.

MARINE ONE'I SON KEZ KULLANDILAR

Yemin töreninin ardından Obama çifti son kez kullandığı Marine One adı verilen Başkanlık helikopteri ile Andrews Hava Üssü’ne hareket etmek üzere Kongreden ayrıldı.

TATİL İÇİN CALIFORNIA'YA GİDİYORLAR

Obama çiftinin tatil yapmak üzere Califronia eyaletinin Palm Springs kentine uçacağı bildirildi.

Obama çiftinin, çocuklarının eğitiminden dolayı bir süre daha başkent Washington’da yaşayacağı bildirilmişti.

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