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Başbakan Yıldırım'la aynı sofrayı paylaşan asker şehit oldu

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Binali Yıldırım'ın yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği Erzincanlı hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, El Bab'taki terör saldırında şehit düştü.
Başbakan Yıldırım'la aynı sofrayı paylaşan asker şehit oldu
Başbakan Yıldırım'la aynı sofrayı paylaşan asker şehit oldu Başbakan Yıldırım'la aynı sofrayı paylaşan asker şehit oldu Başbakan Yıldırım'la aynı sofrayı paylaşan asker şehit oldu

Başbakan Yıldırım'ın yılbaşı akşamı bir araya geldiği ve babasıyla telefonla görüştüğü Erzincanlı hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş Selim Topal (solda), Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı akşamı bir araya  geldiği ve babasıyla telefonla görüştüğü Erzincanlı hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş  Selim Topal, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü  DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu. 

DEAŞ'ın terör saldırısında şehit düşen Topal, yılbaşı gecesi Başbakan  Yıldırım ile aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biri olarak  biliniyor.

Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel   Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya  gelmişti.

Yıldırım, masasında bulunan ve yemek yiyerek sohbet ettiği askerlerden  Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade  Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş  Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan  Taze'nin ailelerini telefonla  aramıştı.

Başbakan Yıldırım, burada, bugün El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör  örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan  Uzman Çavuş Selim Topal'ın babası Salih Topal ile telefonda kısa bir görüşme  yapmıştı.

Şehit Topal'ın 7 çocuklu ailenin 2 erkek çocuğundan biri olduğu ve  ailenin 2 yıl önce Erzincan Otlukbeli ilçesinden İstanbul'a göç ettikleri  öğrenildi.

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