Galatasaray'ın Vincent Janssen teklifi reddedildi

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen'in menajeri Patrick van Diermen, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu konuşulan oyuncusu hakkında açıklama yaptı.

Bilindiği üzere son günlerde çeşitli medya kaynaklarında Galatasaray'ın Tottenham'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Janssen'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtiliyordu.

Omroep Brabant'a konuşan Van Diermen, "Janssen, gelen tüm teklifleri geri çevirme kararı aldı. Galatasaray'dan da teklif aldık ancak Janssen, Tottenham'da kalıyor." dedi.

22 yaşındaki oyuncunun takımda kalarak forma için savaşacağını belirten Van Diermen, şöyle devam etti:

"Janssen, harika imkanları ve iyi bir teknik direktöre sahip bir takımla uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Sakatlanmadan önce her maçta süre aldı. Takımda kalarak kendisini kanıtlamak ve forma için savaşmak istiyor."

İngiliz devinin büyük umutlarla transfer ettiği Janssen, bu sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere 23 resmi maçta görev almış ve 3 gole imza atmıştı.

Goal