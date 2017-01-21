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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Fenerbahçe o transferi bitirdi!

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Fenerbahçe o transferi bitirdi!
Yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinde çözüm yolu için fırsat yakalandı, anlaşma zemini sağlandı.
Fenerbahçe o transferi bitirdi! Fenerbahçe o transferi bitirdi! Fenerbahçe o transferi bitirdi!

İlk günden bu yana ayrılmama konusunda ısrar eden Aatif Chahechouhe’nun inadından vazgeçip, gitmeye sıcak bakması görüşmelerin yeniden başlamasını sağladı. Buna göre, Fenerbahçe beklediği anlaşma zeminini yakalama fırsatı edindi. Sarı-lacivertli kulüp, hem Aatif’in ikna olması hem de teklif konusundaki ısrarlar sayesinde yeniden yol aldı. Bursaspor’un da listesinde olan Faslı yıldız Aatif’ın da tepkiler sonrası inadından vazgeçtiği öğrenildi.

Milli oyuncu Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe formasını giymeyi çok istemesi bu gelişmelerdeki bir diğer kilit durum oldu. Yaklaşık 5 ay sonra bordo-mavili kulüple sözleşmesi bitecek olan Ekici’nin net tavrı ve U21 takımına gitmeyi göze alması önemli bir detay olarak öne çıktı.

Trabzonspor cephesi de 26 yaşındaki yıldızdan ekonomik bir gelir elde etme fırsatını gündemine aldı. Bütün bunların ışığında da transferde son bir görüşme daha ayarlanması kararlaştırıldı. Ekonomik anlamda da bu transfere ciddi bir maddi kaynak ayıran Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına kadar bu işi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor cephesi de 26 yaşındaki yıldızdan ekonomik bir gelir elde etme fırsatını gündemine aldı. Bütün bunların ışığında da transferde son bir görüşme daha ayarlanması kararlaştırıldı. Ekonomik anlamda da bu transfere ciddi bir maddi kaynak ayıran Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına kadar bu işi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Milliyet

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