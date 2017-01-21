Van Basten'e sert tepki



Milan'ın efsane Hollandalı futbolcusu Marco van Basten FIFA Teknik Sorumlusu olarak görev yapıyor. Hollandalı yönetici hazırladığı raporda, futbolun gelişmesi için yeni öneriler gündeme getirdi.



Raporda ofsaytın kaldırılması, sarı kart cezasının süreye çevrilmesi ve 8 saniyelik yeni bir penaltı kuralı gibi radikal başlıklar yer alıyor.



Ancak uluslararası futbol çevreleri önerilere mesafeli duruyor; tepkiler ise gecikmedi. Arsenal Menajeri Arsene Wenger, ofsaytın kaldırılmasının kollektif futbolun ruhuna aykırı olduğu görüşünde.



Fransa ekiplerinden Rennes teknik direktörü Christian Gourcuff 'un tepkisi ise daha sert oldu. Teknik adam, teklifi, " tarifi olmayan bir aptallık " şeklinde yorumladı.



West Ham teknik direktörü Slaven Bilic de, "Ofsayt olmadan futbolun nasıl oynanabileceğini, hayal bile edemiyorum." açıklamasında bulundu.



Tottenham Menajeri Pochettino ise ," Van Basten'in görevi gereği değişiklik önerileri getirmesi anlaşılabilir. Ancak sadece fikir üretmek adına futbolun temel kuralları ile oynamak hiç doğru değil."

şeklinde konuştu.



Bu arada futbolun beşiği İngiltere'de Van Basten'in önerileriyle ilgili anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 65'i olumsuz görüş belirtti.

