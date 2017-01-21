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TFF'den işitme engelli taraftara verilen cezaya inceleme

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TFF'den işitme engelli taraftara verilen cezaya inceleme
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sivasspor taraftarı olan işitme engelli İlhan Biçer'in, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle ceza alması konusuyla ilgili çalışma başlattı.
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TFF 1. Lig'deki Sivasspor-Adana Demirspor maçında çirkin ve kötü  tezahürattan dolayı ev sahibi ekip taraftarlarına yönelik verilen ceza nedeniyle  mağduriyet yaşayan işitme engelli İlhan Biçer'in tepkisi, federasyondan  tarafından da görüldü.
 
TFF'den yapılan açıklamada, "İşitme engelli  bir vatandaşımızın  elektronik bilet kartının, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesi ile bloke  edildiğine dair haberin ardından, federasyonumuz tarafından bu tür  mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatılmıştır." denildi.
 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Sivasspor-Adana Demirspor  karşılaşmasında, çirkin ve kötü tezahüratın yapıldığı bloklardaki seyircilerin,  elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Sivasspor'un  ev sahibi olduğu bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdiği  aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
 
"Müsabakaya giren ve engelli tribününde oturmayan taraftarların,  engelli olup olmadıklarının önceden bilinmesi mümkün değildir. Söz konusu engelli  vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına federasyonumuz, Sivasspor Kulübü  Başkanı Mecnun Otyakmaz ile bir görüşme yapmış ve kendisinin karşılaşmayı  protokol tribününde izlemesi yönünde fikir birliğine varmıştır. Sistemden  kaynaklanan bu gibi sorunların ve mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için hukuk  müşavirliğimiz tarafından detaylı bir çalışma başlatılmıştır."
 
 

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