21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
    • 9°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,627 -1.10
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

ABD basını Trump'ı yerden yere vurdu!

»
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongredeki yemin töreninde yaptığı konuşma ve ilk icraatı ABD basını tarafından eleştirildi.
ABD basını Trump'ı yerden yere vurdu!
ABD basını Trump'ı yerden yere vurdu! ABD basını Trump'ı yerden yere vurdu! ABD basını Trump'ı yerden yere vurdu!

Washington Post gazetesi, Trump'ın geleneksel yemin töreni konuşmalarından farklı olarak "nezaketsiz bir şekilde" seçim mitingi tarzında geçtiğini savundu.


Makalede, bu konuşmanın, Trump'ın kampanya dönemindeki gibi davranmayı sürdüreceği ve sadece kendi destekçileriyle iletişime geçerek diğer bütün nezaket kurallarını bir tarafa koyacağının göstergesi olduğu yorumu yapıldı.

Donald Trump'ın 200 yıllık yemin töreni hitabı geleneklerini bıraktığı da vurgulanan makalede, "Yeni Başkan, yemin törenindeki konuşmasıyla, bunu hala tam anlamayanlara, kendi döneminin çok farklı bir başkanlık dönemi olacağını açıkça gösterdi." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın aşırı popülist bir dil kullandığı da öne sürülen yazıda, onun ABD'yi bütün kurumlarıyla mahvolmuş bir ülke olarak tanımlayıp kendisini kurtarıcı diye konumlandırdığı kaydedildi.ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ilk açıklamaları yaptı

 "Ümitleri değil kuşkuları artırdı"

New York Times gazetesinin başyazısında Trump'ın yemin törenindeki konuşmasının ümitleri değil kuşkuları artırdığı yorumunda bulunuldu.

"Zaten törenden çok yüksek bir beklenti yoktu ancak Trump'ın başkanlık döneminin açılışı hayal kırıklığının ötesindeydi." ifadesine yer verilen makalede, Trump'ın başkandan çok hala seçim kampanyası yürüten bir aday gibi konuştuğu ancak Beyaz Saray'ın da gücüyle bu söylemlerinin artık daha kaygı verici hale geldiği belirtildi.

Trump'ı ABD'nin tarihi gerçeklerini çarpıtarak kendisini kurtarıcı gibi göstermekle suçlayan başyazıda, Trump'ın kendisini dinlemeye gelen arkasındaki dört başkanın "sanki Meksika, Çin ya da İsveç'i ilk sıraya koymuş gibi" artık önceliğin ABD olacağı ifadelerini kullandığına değinildi.

ABD'nin Trump'tan önce de büyük bir ülke olduğuna vurgu yapılan makalede, "Onun aptalca hareketlerine rağmen Amerikan halkı ülkenin daha da büyük olması için bir yol bulacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

USA Today gazetesi de Trump'ın konuşmasındaki bilgilerin gerçeklerle örtüşmediğini yazdı.

ABD'de suç oranının Trump'ın iddiasına karşın artması yerine azaldığını, işsizliğin de yine Trump'ın anlattığının tersine düştüğünü ve Barack Obama döneminde 75 ay üst üste istihdamın arttığı ve işsizliğin yüzde 5'in altına gerilediğini belirten gazete, sınır güvenliğinin de son dönemde yükseldiğini belirtti.

Törene katılımın azlığı öne çıktı

ABD basınında devir teslim günüyle ilgili öne çıkan başka bir konu da yemin törenine katılan kişi sayısıydı.

Gazeteler tam olarak sayı vermeseler de fotoğraflarla katılımcı sayısını kıyasladı.

New York Times, Trump'ın yemin törenine katılımın Obama'nın yemin törenine göre düşük gerçekleştiğini aktardı.

Hem 2009'daki hem de dünkü törenlerde yemin merasimine 45 dakika kala havadan çekilen fotoğraflara yer veren gazete, uzman yorumlarına göre Trump'ın törenine katılanların Obama'nın 2009'daki yemin töreninde bulunanların ancak üçte biri kadar olduğunu iddia etti.

Donald Trump, yemin törenine rekor sayıda kişinin geleceğini öne sürmüş, son günlerde bu sayının az olabileceği ihtimali üzerine de Twitter'a reklam vererek törene katılımı artırmaya çalışmıştı.

Katılım konusunda fikir verici resmi rakam ise Washington metrosundan geldi. Yetkililer dün saat 11.00'e kadar 193 bin kişinin, Obama'nın ilk yemin töreninde ise aynı saate kadar 513 bin, ikinci yemin töreninde de 317 bin kişinin metroyu kullandığını bildirdiler.

12 milyondan fazla tweet

Törenlerdeki katılımcı sayısı az olsa da televizyonlar ve sosyal medya yayınlarından ABD'de ve diğer ülkelerde milyonlarca kişi devir teslim törenini takip etti.

Twitter, yemin töreninden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada o ana kadar "#inaguration" etiketi kullanılarak 12 milyondan fazla paylaşımda bulunulduğunu duyurdu.

Açıklamada sadece saat 12.02'de bir dakika içinde söz konusu etiketle 58 bin paylaşım yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pakistan patlamayla sarsıldıPakistan patlamayla sarsıldıPakistan'ın kuzeybatısındaki bir pazar alanında meydana gelen patlamada en az 13 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı.
Trump'ın ilk imzası ObamacareTrump'ın ilk imzası ObamacareDonald Trump, Oval Ofis'te imzaladığı ilk kararnamede, "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptali sözüne bağlı kalacağının sinyalini verdi.
Trump karşıtı eylemciler limuzini ateşe verdiTrump karşıtı eylemciler limuzini ateşe verdiABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a ilerlediği güzergaha birkaç blok mesafede bulunan bir limuzin ateşe verildi.
Barack Obama'dan Beyaz Saray'a son bakış!Barack Obama'dan Beyaz Saray'a son bakış!ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, "Size hizmet etmek benim için hayatımın onuruydu. Siz beni daha iyi bir lider ve insan yaptınız" dedi.
ABD basını Trump'ı yerden yere vurdu!ABD basını Trump'ı yerden yere vurdu!ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongredeki yemin töreninde yaptığı konuşma ve ilk icraatı ABD basını tarafından eleştirildi.
Obama tatile gidiyorObama tatile gidiyorTrump'a yemin töreni için eşlik eden 44'üncü Başkan Barack Obama Kongreden ayrıldı.
  • NY Post yazarından çok tartışılan tweet!20 Ocak 2017 Cuma 23:54
  • Trump İncil'e el basarak yemin etti20 Ocak 2017 Cuma 21:44
  • Yahudi yerleşimcilerden yine skandal20 Ocak 2017 Cuma 18:07
  • Donald Trump'ın A takımı belli oldu!20 Ocak 2017 Cuma 15:20
  • Jetler vurdu! 120 terörist öldürüldü20 Ocak 2017 Cuma 14:04
  • Alman iç istihbaratından PKK itirafı!20 Ocak 2017 Cuma 13:52
  • Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et!20 Ocak 2017 Cuma 09:30
  • Çin ekonomisi yüzde 6,7 büyüdü20 Ocak 2017 Cuma 09:11
  • 'Cüce' ABD'ye iade ediliyor!20 Ocak 2017 Cuma 08:49
  • Zuckerberg hakkında bomba iddia!20 Ocak 2017 Cuma 08:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri