21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
    • 9°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,627 -1.10
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

PKK'da mekap şalvar dönemi bitti!

»
ABD ve İngiliz uzmanlarca Irak’ın Sincar bölgesinde eğitilen terör örgütü PKK’nın, yıllardır kullandığı poşulu, mekap ayakkabılı, şalvarlı kıyafetleri eğitimden sonra çıkarıldı.
PKK'da mekap şalvar dönemi bitti!
PKK'da mekap şalvar dönemi bitti! PKK'da mekap şalvar dönemi bitti! PKK'da mekap şalvar dönemi bitti!

Suriye ve Irak kuzeyinde yuvalanan teröristleri kara gücü olarak kullanmak isteyen ABD ve İngiltere, teröristleri silahlandırmak ve bunun eğitimini vermekle yetinmedi. Şimdi de hainleri askeri düzene göre teçhizatlandırıyor. PKK'lı hainler her zaman giydikleri poşulu, mekap ayakkabılı kıyafetler yerine, kamuflajlı, askeri modelde kıyafetler kullanmaya başladı. Sincar'dan Kerkük'e kadar geniş bir alanda hareket serbestisi kazanan örgüt, DAEŞ'den kaçan Ezidi gençleri de bünyesine katıyor. Örgüt yeni yapısında yeni silahlar, yeni düzen kurarken eğitimleri de askeri kurallara göre verilmeye başlandı.

TERÖR ORDUSUNUN ALTYAPISI

DAEŞ'le mücadele için Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve Batılı devletlerin özel kuvvetleri tarafından, PKK'lılara silah-mühimmat ve askeri malzeme veriliyor. Ortadoğu ve Türk dünyası üzerine medya çalışması olan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği'nin 2016 medya raporunda, PKK'lıların yeni silah ve üniformalarının fotoğrafları da yer aldı.

Raporda bölgedeki yeni yapılanma şöyle anlatıldı: “DAEŞ'le mücadele etmesi için PKK'ya yapılan silah ve mühimmat yardımının yanı sıra eğitim desteği de verildiği biliniyor. PKK, kendisine yapılan askeri destekle kabuk değiştirmeye başladı. PKK artık Batılı askeri uzmanların gözetiminde yıllardır sürdürdüğü klasik yapısından, kendisine biçilen rol gereği askeri elbise, malzeme ile ileride kurulması planlanan terör ordusunun alt yapısını hazırlıyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör kantonları, üsleri ve kampları kuruyor.”

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR

“PKK, şu an Kerkük güneyinde bünyesine elaman topluyor. Haftalık programlar şeklinde Batılı uzmanlarca verilen silahlı eğitim sonrası bu gençlere kamuflajlı üniforma giydiriliyor.''

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Acar'ın yüzü artık gülüyorAcar'ın yüzü artık gülüyorTürkiye'de yüz nakli yapılan ilk isim Uğur Acar'ın yüz fonksiyonları 5 yılda yüzde 95'e ulaştı.
TSK vurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadıTSK vurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadıTürk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 46 DEAŞ terör mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 16'sının yaralandığını ve 2 silahlı aracın imha edildiğini bildirdi.
PKK'da mekap şalvar dönemi bitti!PKK'da mekap şalvar dönemi bitti!ABD ve İngiliz uzmanlarca Irak’ın Sincar bölgesinde eğitilen terör örgütü PKK’nın, yıllardır kullandığı poşulu, mekap ayakkabılı, şalvarlı kıyafetleri eğitimden sonra çıkarıldı.
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu yağış olacak mı?Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu yağış olacak mı?İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklığı da artacak.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla devam eden yağış sona erecek.
Yılbaşı gecesi ikiz saldırı planlanmış!Yılbaşı gecesi ikiz saldırı planlanmış!Reina saldırganı Masharipov’un incelenen ‘laptop’undaki yazışmalarda İstanbul’da yılbaşı gecesi ikinci bir saldırının daha planlandığı, ancak başarılamadığı ortaya çıktı.
Semih Terzi'nin ekibi yakalandıSemih Terzi'nin ekibi yakalandı15 Temmuz darbe girişimine Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan (ÖKK) katılan ve cuntacıların başarısız olmasının ardından izlerini kaybettiren 4 bordo bereli Beypazarı'nda FETÖ'cülerin hücre evine yapılan operasyonla yakalandı.
  • Saffet Sancaklı: Bu olay çok ağır geldi, bir mucize bekliyoruz Allah'tan21 Ocak 2017 Cumartesi 08:44
  • Adana'da silahlı ve bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var!21 Ocak 2017 Cumartesi 08:39
  • Sadık aboneye ayrıcalık geliyor!21 Ocak 2017 Cumartesi 08:39
  • İstanbul'da dehşet gecesi!21 Ocak 2017 Cumartesi 08:23
  • Başbakan Yıldırım'la aynı sofrayı paylaşan asker şehit oldu21 Ocak 2017 Cumartesi 08:10
  • Anayasa teklifi kabul edildi21 Ocak 2017 Cumartesi 04:52
  • Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklaması21 Ocak 2017 Cumartesi 04:49
  • TBMM'de 15'inci madde kabul edildi20 Ocak 2017 Cuma 23:56
  • Başbakan Binali Yıldırım'dan saldırı açıklaması20 Ocak 2017 Cuma 23:56
  • AK Parti İstanbul il binasına saldırı girişimi20 Ocak 2017 Cuma 22:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri