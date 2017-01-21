21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklaması

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anayasa değişik teklifinin kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklaması
Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklaması Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklaması Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır" dedi.

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