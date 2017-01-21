21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Pakistan patlamayla sarsıldı

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Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir pazar alanında meydana gelen patlamada en az 13 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı.
Pakistan patlamayla sarsıldı
Pakistan patlamayla sarsıldı Pakistan patlamayla sarsıldı Pakistan patlamayla sarsıldı

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan ve Afganistan sınırına yakın olan Kurram eyaletinin başkenti Paraçınar'daki bir bölgede pazar alanında patlama meydana geldi. En az 13 kişi öldü, 47 kişi de yaralandı.

Pakistan gazetelerinin haberlerine göre, yetkililer saldırının sebze kasasına gizlenmiş bir patlayıcıyla düzenlendiğini aktardı.

Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry Nisar Ali Khan yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak yetkililerden patlamayla ilgili ayrıntılı araştırma yapılmasını istedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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