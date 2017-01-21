Acar'ın yüzü artık gülüyor

Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk isim Uğur Acar'ın yüz fonksiyonları 5 yılda yüzde 95'e ulaştı.

Fransa'dan sonra dünyanın en fazla yüz nakli yapılan ülkesi Türkiye'nin yüz nakli macerası 2012'de başladı. Uşak'ta intihar eden Ahmet Kaya'nın yüzünün ailesi tarafından bağışlanmasıyla Kaya'dan alınan yüz, dünyada ses getiren bir operasyonla Antalya'da yaşayan ve 40 günlükken yangında yüzünün tamamı yanan Uğur Acar'a nakledildi. Türkiye'yi yüz nakliyle tanıştıran Acar hayata adeta yeniden 'Merhaba' dedi. Acar, nakil sonrası operasyonun yapıldığı hastanede işe girdi. Yeni yüzüyle gülen, duygulanan, ilk kez sakalı çıkan Acar nakilden sonra hayatının tamamen deştiğine işaret ederek, "Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorum, mutluyum" diye konuştu.

Hedef yüzde yüze ulaşmak

Operasyonu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, "Acar'ın yüzü olması gerektiği gibi. Hedefimiz rehabilitasyonlarla yüzün tamamına fonksiyon kazandırabilmek" dedi.