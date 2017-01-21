65 yaşında 5,5 saatte 7 bin 233 defa...

Spora 60 yaşından sonra merak saran ve 2012'den beri Mamak Abidinpaşa'da Mahallesi'ndeki evinin yakınında bulunan parkta günde en az 4 saat spor yapan Rasim Yelkuvan, gözünü mekik çekme rekoruna dikti.

5,5 SAATTE 7 BİN 233 MEKİK

Yelkuvan, spor yapmaya evde basit hareketlerle başladığını belirterek, Yelkuvan, "2012'de 120 mekik çekerek başladım. Cavit isimli motor ustası tanıdığım, bir gün arkadaşlarına beni göstererek, 'Dayı 7 bin mekik çekiyor.' dedi. 'Ben 120 mekik çekiyorum, yorulmuyorum, yorulana kadar deneyeyim.' dedim. Sonra bu rakam her hafta yükseldi. 2013'te hedefim bin diyordum, 4 bine çıktı. 2016 mayısta 5 bin, temmuzda 6 bin, eylülün sonunda 5,5 saatte 7 bin 233 mekik çektim. Şu an çok daha formdayım." diye konuştu.

[65 yaşında gözünü mekik rekoruna dikti]

GÜNDE İKİ ÖĞÜN YİYOR

Orta gelirli bir aile olduklarını ve özel bir beslenme programı bulunmadığını ifade eden Yelkuvan, sofradan doymadan kalktığını ve günde iki öğün yemek yediğini anlattı.

Yelkuvan, günlük antrenmanları hakkında şunları kaydetti: "Sabah namazından 10 dakika önceye saat kurarım. Saatin çalmasına yarım dakika, 1 dakika kala kalkarım. İlk önce barfiks, sonra şınav çekerim, yay hareketlerini yaparım, ardından sabah namazına giderim. Namazdan eve döndükten sonra mekik öncesi ısınma hareketleri yaparım. Bir süre dambıl ile çalıştıktan sonra bin 33 mekik çekerim. Parkta 50 dakika koşarım."

İnternetten yaptığı araştırmada dünya rekorunun 4 saat 20 dakikada 5 bin 13 mekik çeken bir kişiye ait olduğunu öğrendiğini kaydeden Yelkuvan, "Ben 5 bin 13'ü bir hayli geçmişim. Rakamı öğrendiğimde dünya rekortmenine 2 bin fark attığımı anladım. Şu anda gerçek dünya şampiyonu benim. İster resmi ister özel olsun, bir organizasyon yapsınlar. Çıksın karşıma kim çıkıyorsa. 7 binden yukarısı gelsin karşıma." diye konuştu