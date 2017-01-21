Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı! Tedbir alındı

Aziz Yıldırım'ın FETÖ'nün hedefindeki 1. isim olduğu, bu yüzden emniyet tarafından zırhlı araç kullanması ve koruma sayısını artırması konusunda uyarıldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın FETÖ'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) suikast listesinde 1. sırada olduğu öğrenildi.



Yaklaşık üç hafta önce emniyet yetkililerinin yapılan ihbar ve çalışmaları değerlendirerek durumu Yıldırım'a bizzat ilettiği kaydedildi. Aziz Yıldırım'dan kendisine acilen zırhlı araç tahsis etmesi ve koruma sayısını artırması istenirken, gerekirse emniyet tarafından da sivil polis tahsisi yapılabileceği belirtildi.



Fenerbahçe Başkanı'nın bu uyarı üzerine hemen zırhlı araç siparişi verdiği ve önümüzdeki günlerde yeni aracın kendisine teslim edileceği bildirildi. Yıldırım ayrıca koruma sayısını da artırdı.



FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA



Sarı-lacivertli kulüp bu durum hakkında haberlerin ortaya çıkmasıyla resmi siteden şu açıklamayı yaptı;



“Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’a geldiği iddia edilen tehditler ve buna ilişkin bazı tedbirler alındığına dair haberler yer almaktadır.



Emniyet birimlerinden ülkemizin mevcut sosyal durumu nedeniyle daha dikkatli olunması yönünde uyarı yapılmıştır. Bu duruma göre gerekli tedbirler alınmıştır.



Kamuoyuna duyurulur.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ“