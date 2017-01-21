21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,530 -1.16
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın!

»
Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın!
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DAEŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, oyuncu Gamze Özçelik'in daha önce ziyarette ettiği arkadaşı olduğu ortaya çıktı
Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın! Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın! Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın!

Gamze Özçelik, Instagram'dan yaptığı duygusal bir paylaşımla şehit Selim Topal'a veda etti.

"LÜTFEN GERÇEK OLMASIN"

34 yaşındaki oyuncunun yayınladığı mesaj şöyle: "Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle.. Şehit olan, gazi olan arkadaşların iin ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklara dertleniyordun. Yazıyorum şimdi iyimisin diyorum cevap alamıyorum. İyimisin lütfen yazsana.. Dostum oldun, gönüldaşım oldun sen benim. Hayri'de seninlemiydi söylesen ya? Hep düşünürdüm sen şehit olsan ne yaparım diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'umut olmak için oralardayız' diyordun hep.. Sizde ki nasıl bir vefa.. İki günde iki gönüldaşımı kaybettim. Neden böyle oluyor söylesen ya.... Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlarda gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya.. Allah'ın ailesine sabır ver... Allah'ım... Ah..."

GAMZE ÖZÇELİK'İN PAYLAŞIMI

000-007.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın!Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın!Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DAEŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, oyuncu Gamze Özçelik'in daha önce ziyarette ettiği arkadaşı olduğu ortaya çıktı
65 yaşında 5,5 saatte 7 bin 233 defa...65 yaşında 5,5 saatte 7 bin 233 defa...Rasim Yelkuvan, 5,5 saatte 7 bin 233 mekik çektiğini belirterek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini belirtti.
8 yaşında ilkokulu bitirdi!8 yaşında ilkokulu bitirdi!İzmir’de yaşayan Muhammed Hakan Nayiş, yaşıtlarından önce ilkokulu bitirdi.
Gazeteci Hüsnü Mahalli için karar verildiGazeteci Hüsnü Mahalli için karar verildiCumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli'nin tahliyesine karar verdi.
Gülben Ergen ile eski eşi Mustafa Erdoğan kavga etti!Gülben Ergen ile eski eşi Mustafa Erdoğan kavga etti!Gülben Ergen ile eski eşi Mustafa Erdoğan doğum gününde kavga etti!
Toraman'ın eşinin arkadaşı her şeyi itiraf etti!Toraman'ın eşinin arkadaşı her şeyi itiraf etti!Eşi Eylem Toraman'ın kendisine hakaret ve tehdit iddiasıyla dava açan arkadaşı Ayşe T.'nin, kocasıyla yasak aşk yaşadığını iddia etmesinin ardından Ayşe T. her şeyi itiraf etti.
  • Karısını öldürdü! Savunması pes dedirtti!20 Ocak 2017 Cuma 00:17
  • 105 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu!19 Ocak 2017 Perşembe 09:31
  • Rüyasında iyileşeceğini gören o sanatçı tesettüre girdi!18 Ocak 2017 Çarşamba 15:16
  • Ham çökelek Atilla'ya kötü haber!18 Ocak 2017 Çarşamba 12:11
  • Elektronik sigara yüzünde patladı17 Ocak 2017 Salı 20:27
  • Bodrumlu İngiliz Müslüman oldu17 Ocak 2017 Salı 13:01
  • Ay'a ayak basan son insan da hayatını kaybetti17 Ocak 2017 Salı 10:35
  • Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı17 Ocak 2017 Salı 08:31
  • Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklaması17 Ocak 2017 Salı 08:27
  • Kedisini bulana ödül verecek!16 Ocak 2017 Pazartesi 11:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri