Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın!

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DAEŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, oyuncu Gamze Özçelik'in daha önce ziyarette ettiği arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Gamze Özçelik, Instagram'dan yaptığı duygusal bir paylaşımla şehit Selim Topal'a veda etti.

"LÜTFEN GERÇEK OLMASIN"



34 yaşındaki oyuncunun yayınladığı mesaj şöyle: "Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle.. Şehit olan, gazi olan arkadaşların iin ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklara dertleniyordun. Yazıyorum şimdi iyimisin diyorum cevap alamıyorum. İyimisin lütfen yazsana.. Dostum oldun, gönüldaşım oldun sen benim. Hayri'de seninlemiydi söylesen ya? Hep düşünürdüm sen şehit olsan ne yaparım diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'umut olmak için oralardayız' diyordun hep.. Sizde ki nasıl bir vefa.. İki günde iki gönüldaşımı kaybettim. Neden böyle oluyor söylesen ya.... Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlarda gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya.. Allah'ın ailesine sabır ver... Allah'ım... Ah..."

GAMZE ÖZÇELİK'İN PAYLAŞIMI