CHP'nin mesaj oyunu deşifre oldu

Oylamada evet dememeleri için MHP milletvekillerine gönderilen mesajlarla ilgili de çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, MHP tabanından geliyor gibi gösterilerek son günlerde MHP milletvekillerine gönderilen mesajlara da dikkat çekerek, “Telefonlarımıza 100 mesaj geliyorsa bunun 5’i MHP’lilerden, 95’i CHP’liler. Bakıyoruz mesajlara, klişe laflar, hemen kendini gösteriyor. Biz bu cepheye yeniden Atatürk’ü hatırlattığımız için. Atatürk’ün büstleri yerlerde kırılıp ayakkabılar üzerinde temizlenirken sesi çıkmayan CHP’lilere yeniden Atatürk’ü hatırlattığımız için, hayatları boyunca milliyetçilik kelimesini ağzına almayan bunlara milliyetçiliği hatırlattığımız için biz mutluyuz” diye konuştu.

KÜSKÜNLÜK OLMAZ

Parti tabanının Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ne yapmak istediğini çok iyi anladığını belirten Öztürk. “Tabanımız, Genel Başkanının yanlış yapmayacağını, bugüne kadar hep isabetli kararlarla yarınları okuduğunu biliyor, görüyor. Dolayısıyla küskünlük söz konusu olmaz. Bu, bir takım müzmin muhaliflerin yaymaya çalıştıkları bir şeydir” diye konuştu.