Yeni ABD Savunma Bakanı Mattis'ten 'savaş' mesajı

ABD Savunma Bakanlığı görevi Senato tarafından onaylanan James Mattis, Pentagon'a gönderdiği ilk açıklamada savaş mesajı verdi.

Orgeneral rütbesindeyken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı görevinden 2013 yılında emekliye sevk edilen Mattis, ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump tarafından bir süre önce Savunma Bakanlığına aday gösterildi. Mattis'in bakanlık görevi Trump'ın yemin töreninden hemen sonra onaylandı.

Savunma Bakanlığına gönderdiği ilk mektupta, geri döndüğüne sevindiğini bildiren Mattis, bakanlık mensuplarıyla hizmet etmekten minnettarlık duyacağını vurguladı.



Mattis, şöyle devam etti: "İstihbarat teşkilatımızla birlikte biz, ulusumuzun bekçileri ve koruyucularıyız. Ülkemizin birliği için bakanlıktaki üniformalı ve sivil çalışanları olarak sadece sizlere ve ailelerinize güveniyoruz. Sizler umumun iyiliğine adanmış, özgürlüklerini savunma konusunda asla kayıtsız kalmayan ve tüm insanlık için kararlı bir umut kaynağı olmaya devam eden bir Amerika'yı temsil ediyorsunuz. Atacağımız her adım ordumuzun bugün ve gelecekte savaşmaya hazır olmasını temin etmeye yönelik olacaktır." Dünyada hiçbir milletin dostsuz güvende olmadığına dikkati çeken Mattis, ittifakları güçlendirmek için Dışişleri Bakanlığı ile sıkı çalışacağını aktardı.



Mattis mektubunu, "Sizin üzerinize düşeceğini yapacağınızdan eminin, ben de size iyi bir bakanlık yapacağıma söz veriyorum." ifadesiyle bitirdi.