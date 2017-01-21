21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,530 -1.16
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

AK Parti binası önünde önlemler artırıldı

»
Beyoğlu Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına dün gerçekleştirilen lav silahlı saldırının ardından il başkanlığı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
AK Parti binası önünde önlemler artırıldı
AK Parti binası önünde önlemler artırıldı AK Parti binası önünde önlemler artırıldı AK Parti binası önünde önlemler artırıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne dün akşam saatlerinde lav silahıyla düzenlenen saldırı girişiminin ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına da lav silahıyla saldırı düzenlenmişti. Açılan ateş sonucu lav mermisi 3’üncü katta bulunan bir odadaki duvara saplanmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Saldırının ardından il başkanlığı binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bina önünde çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla hazır bekletildiği görüldü. Saldırı sırasında binanın 3’üncü katında kırılan camlar ve hasar gören duvar da kameralara yansıdı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gizli çekimde FETÖ sapkınlıklarını anlattılar!Gizli çekimde FETÖ sapkınlıklarını anlattılar!İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veriler arasında sapkınlıkları anlatan örgüt üyelerinin görüntüsü ortaya çıktı.
AK Parti binası önünde önlemler artırıldıAK Parti binası önünde önlemler artırıldıBeyoğlu Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına dün gerçekleştirilen lav silahlı saldırının ardından il başkanlığı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
PKK saldırısından mucizevi kurtuluş!PKK saldırısından mucizevi kurtuluş!İzmir’de 5 Ocak’ta PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda çatışmanın ortasında kalan Avukat Bülent Karagöz'ü bir gün önce aldığı "hukuk" kitabı kurtardı.
HSYK’da bu kez teftiş şokuHSYK’da bu kez teftiş şokuAnkara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’ın da bulunduğu 16 cumhuriyet başsavcısının görev yerini değiştiren HSYK’nın, sürpriz bir karara daha imza attığı ortaya çıktı
Kadir Güntepe'yle ilgili yeni gelişmeKadir Güntepe'yle ilgili yeni gelişmeKayseri'de gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin, FETÖ'nün "100. ve 102. dönem kaymakamları imamı" Y.A. ile birçok kez telefonda görüştüğü belirlendi.
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Bir süredir tedavi gören usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti.
  • İstanbul'da polise ateş açıldı!21 Ocak 2017 Cumartesi 11:17
  • Reina katliamcısı Müslümanım diyemedi21 Ocak 2017 Cumartesi 10:04
  • Acar'ın yüzü artık gülüyor21 Ocak 2017 Cumartesi 09:51
  • TSK vurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı21 Ocak 2017 Cumartesi 09:45
  • PKK'da mekap şalvar dönemi bitti!21 Ocak 2017 Cumartesi 09:34
  • Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu yağış olacak mı?21 Ocak 2017 Cumartesi 09:31
  • Yılbaşı gecesi ikiz saldırı planlanmış!21 Ocak 2017 Cumartesi 09:02
  • Semih Terzi'nin ekibi yakalandı21 Ocak 2017 Cumartesi 08:45
  • Saffet Sancaklı: Bu olay çok ağır geldi, bir mucize bekliyoruz Allah'tan21 Ocak 2017 Cumartesi 08:44
  • Adana'da silahlı ve bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var!21 Ocak 2017 Cumartesi 08:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri