21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,530 -1.16
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

MHP Akseki ilçe yönetimi istifa etti

»
MHP Akseki ilçe yönetimi istifa etti
MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör ve yönetim kurulu görevden istifa etti.
MHP Akseki ilçe yönetimi istifa etti MHP Akseki ilçe yönetimi istifa etti MHP Akseki ilçe yönetimi istifa etti

MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını duyurdu.

Başgör'ün açıklamasında, "Bugün itibariyle MHP İlçe Teşkilatı Başkanlığı görevini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bırakıyorum. Bu istifanın sebebine gelince son dönemde partimizin gerek parti içinde gerekse de parti dışında uyguladığı politikaların bizlerle mücadele eden ve oy veren, Türk devletinin ve milletinin milli hafızası ve refleksi olan Ülküdaşlarımızın büyük çoğunluğunda rahatsızlığa sebep olmasına ve incitmesine kanaat getirmemizdir. Bu şartlar altında daha fazla görevde kalamayacağımıza karar verdik" ifadelerine yer verdi.
 
Açıklamasının sonunda, "Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, bin cihana değişemem şu öksüz Türklüğümü" mesajına yer veren Mustafa Başgör'ün yönetim kuruluyla birlikte resmi istifasını bugün il yönetimine sunduğu belirtildi.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ak Parti'nin üye sayısı 9 milyonu geçtiAk Parti'nin üye sayısı 9 milyonu geçtiYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi kayıtlarına göre, Türkiye'de en fazla üye 9 milyon 399 bin 633 ile AK Parti'de bulunuyor. CHP'nin 1 milyon 206 bin 18, MHP'nin 440 bin 169, HDP'nin ise 30 bin 295 kayıtlı üyesi var.
Meral Akşeneracı haberi sosyal medya hesabından duyurduMeral Akşeneracı haberi sosyal medya hesabından duyurduMeral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti.
MHP Akseki ilçe yönetimi istifa ettiMHP Akseki ilçe yönetimi istifa ettiMHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör ve yönetim kurulu görevden istifa etti.
CHP'nin mesaj oyunu deşifre olduCHP'nin mesaj oyunu deşifre olduAnayasa değişikliği teklifinde MHP tabanını genel merkeze karşı kışkırtma provokasyonu açığa çıktı. Genel Başkan Yardımcısı Öztürk “Gelen 100 mesajdan 95’i CHP’lilerden” dedi.
HDP'li vekilin sözleri Bahçeli'yi güldürdü!HDP'li vekilin sözleri Bahçeli'yi güldürdü!Anayasa değişikliği teklifinin kabul edildiği gece HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in kürsü konuşması sırasında söylediği sözler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi güldürdü.
Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklamasıDevlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anayasa değişik teklifinin kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
  • 2. turda bütün maddeler kabul edildi21 Ocak 2017 Cumartesi 08:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa anlatacak21 Ocak 2017 Cumartesi 08:26
  • Devlet Bahçeli o kitabı toplattı!20 Ocak 2017 Cuma 16:26
  • BBP referandum kararını verdi20 Ocak 2017 Cuma 16:24
  • İşte AK Parti'nin ilk hedefi! Tarih belli oldu20 Ocak 2017 Cuma 15:13
  • Yıldırım'dan CHP'ye sert cevap!20 Ocak 2017 Cuma 14:40
  • MHP lideri Bahçeli ve HDP’li vekil Yıldırım arasında ne konuşuldu?20 Ocak 2017 Cuma 14:27
  • Ülkü Ocakları eski başkanlarından kritik çağrı!20 Ocak 2017 Cuma 14:05
  • Baykal'dan Erdoğan'la ilgili skandal zırva20 Ocak 2017 Cuma 10:10
  • Milli Gazete'den Başkanlık sistemi açıklaması!20 Ocak 2017 Cuma 10:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri