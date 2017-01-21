21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,530 -1.16
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

HSYK’da bu kez teftiş şoku

»
HSYK’da bu kez teftiş şoku
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’ın da bulunduğu 16 cumhuriyet başsavcısının görev yerini değiştiren HSYK’nın, sürpriz bir karara daha imza attığı ortaya çıktı
HSYK’da bu kez teftiş şoku HSYK’da bu kez teftiş şoku HSYK’da bu kez teftiş şoku

HSYK Genel Kurulu, 6 yıldır Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan Selim Yıldız’ı görevden aldı. Yıldız’ın yerine yardımcısı Yunus Nadi Kolukısa getirildi. Yıldız’ın görevden alınmasında, hâkim ve savcı çocuklarının örgüt evlerine gidip gitmediğini takibe alan FETÖ’nün “eğitim birimi”nde görev aldığını söyleyen bir hâkimin ifadesinin etkili olduğu öğrenildi. 
 
Önceki gün toplanan Kurul ayrıca, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Açıkgöz ile HSYK Genel Sekreter yardımcıları Erdal Demir ve Serdar Mutta’nın da görevlerine son verdi.
 
FETÖ şüphesi
 
Yıldız’ın görevden alınmasında, FETÖ soruşturması kapsamında bir hâkimin verdiği ifadenin etkili olduğu anlaşıldı. İddiaya göre FETÖ, örgüt içinde faaliyet gösteren hâkim ve savcı çocuklarını takibe aldı ve örgüt evlerine gidip gitmediğini araştırmak için, “eğitim birimi” kurdu. Bu birimde görev aldığını söyleyen eski Batman İdare Mahkemesi Üyesi Mesut Gürlevik, ifadesinde “Cemaate ait evlere gidenlerin bu evlere devam edip etmediklerini velileriyle irtibata geçip kontrol ediyordum. Çocukların evlere devam etmediklerini öğrenmem halinde bu durumu, ‘eğitim birimi’ başında olan Muharrem Karayol’a (eski Yargıtay Tetkik Hâkimi-ihraç) bildiriyordum. Benim çocuklarının denetimini yaptığım şahıslar arasında Ünal Demirci (eski Danıştay Üyesi), Şaban Işık (eski HSYK Üyesi), Oktay Acu (eski Yargıtay Üyesi), Hüseyin Görüşen (eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili) ve Selim Yıldız vardı” ifadelerini kullandı. Yıldız’ın görevden alınmasında da bu ifadenin etkili olduğu öğrenildi.

Milliyet
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gizli çekimde FETÖ sapkınlıklarını anlattılar!Gizli çekimde FETÖ sapkınlıklarını anlattılar!İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veriler arasında sapkınlıkları anlatan örgüt üyelerinin görüntüsü ortaya çıktı.
AK Parti binası önünde önlemler artırıldıAK Parti binası önünde önlemler artırıldıBeyoğlu Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına dün gerçekleştirilen lav silahlı saldırının ardından il başkanlığı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
PKK saldırısından mucizevi kurtuluş!PKK saldırısından mucizevi kurtuluş!İzmir’de 5 Ocak’ta PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda çatışmanın ortasında kalan Avukat Bülent Karagöz'ü bir gün önce aldığı "hukuk" kitabı kurtardı.
HSYK’da bu kez teftiş şokuHSYK’da bu kez teftiş şokuAnkara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’ın da bulunduğu 16 cumhuriyet başsavcısının görev yerini değiştiren HSYK’nın, sürpriz bir karara daha imza attığı ortaya çıktı
Kadir Güntepe'yle ilgili yeni gelişmeKadir Güntepe'yle ilgili yeni gelişmeKayseri'de gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin, FETÖ'nün "100. ve 102. dönem kaymakamları imamı" Y.A. ile birçok kez telefonda görüştüğü belirlendi.
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Bir süredir tedavi gören usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti.
  • İstanbul'da polise ateş açıldı!21 Ocak 2017 Cumartesi 11:17
  • Reina katliamcısı Müslümanım diyemedi21 Ocak 2017 Cumartesi 10:04
  • Acar'ın yüzü artık gülüyor21 Ocak 2017 Cumartesi 09:51
  • TSK vurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı21 Ocak 2017 Cumartesi 09:45
  • PKK'da mekap şalvar dönemi bitti!21 Ocak 2017 Cumartesi 09:34
  • Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu yağış olacak mı?21 Ocak 2017 Cumartesi 09:31
  • Yılbaşı gecesi ikiz saldırı planlanmış!21 Ocak 2017 Cumartesi 09:02
  • Semih Terzi'nin ekibi yakalandı21 Ocak 2017 Cumartesi 08:45
  • Saffet Sancaklı: Bu olay çok ağır geldi, bir mucize bekliyoruz Allah'tan21 Ocak 2017 Cumartesi 08:44
  • Adana'da silahlı ve bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var!21 Ocak 2017 Cumartesi 08:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri