HSYK’da bu kez teftiş şoku

HSYK Genel Kurulu, 6 yıldır Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan Selim Yıldız’ı görevden aldı. Yıldız’ın yerine yardımcısı Yunus Nadi Kolukısa getirildi. Yıldız’ın görevden alınmasında, hâkim ve savcı çocuklarının örgüt evlerine gidip gitmediğini takibe alan FETÖ’nün “eğitim birimi”nde görev aldığını söyleyen bir hâkimin ifadesinin etkili olduğu öğrenildi.



Önceki gün toplanan Kurul ayrıca, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Açıkgöz ile HSYK Genel Sekreter yardımcıları Erdal Demir ve Serdar Mutta’nın da görevlerine son verdi.



FETÖ şüphesi



Yıldız’ın görevden alınmasında, FETÖ soruşturması kapsamında bir hâkimin verdiği ifadenin etkili olduğu anlaşıldı. İddiaya göre FETÖ, örgüt içinde faaliyet gösteren hâkim ve savcı çocuklarını takibe aldı ve örgüt evlerine gidip gitmediğini araştırmak için, “eğitim birimi” kurdu. Bu birimde görev aldığını söyleyen eski Batman İdare Mahkemesi Üyesi Mesut Gürlevik, ifadesinde “Cemaate ait evlere gidenlerin bu evlere devam edip etmediklerini velileriyle irtibata geçip kontrol ediyordum. Çocukların evlere devam etmediklerini öğrenmem halinde bu durumu, ‘eğitim birimi’ başında olan Muharrem Karayol’a (eski Yargıtay Tetkik Hâkimi-ihraç) bildiriyordum. Benim çocuklarının denetimini yaptığım şahıslar arasında Ünal Demirci (eski Danıştay Üyesi), Şaban Işık (eski HSYK Üyesi), Oktay Acu (eski Yargıtay Üyesi), Hüseyin Görüşen (eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili) ve Selim Yıldız vardı” ifadelerini kullandı. Yıldız’ın görevden alınmasında da bu ifadenin etkili olduğu öğrenildi.

Milliyet

