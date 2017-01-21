21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,530 -1.16
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

Trump karşıtı gösterilerde 220 kişi gözaltına alındı!

»
Donald Trump'ın resmen başkan olması sonrası düzenlenen protestolarda olaylar çıktı. Protestocular gösterileri 100 gün sürdüreceğini söyledi
Trump karşıtı gösterilerde 220 kişi gözaltına alındı!
Trump karşıtı gösterilerde 220 kişi gözaltına alındı! Trump karşıtı gösterilerde 220 kişi gözaltına alındı! Trump karşıtı gösterilerde 220 kişi gözaltına alındı!

Trump'ın resmen başkan olması sonrası düzenlenen Trump karşıtı protestolarda olaylar çıktı. Başkent Washington DC'de göstericiler araçları ateşe verdi, işyerlerinin camlarını kırdı.

Barışçıl bir protesto olması beklenirken, yüzleri maskeli birkaç yüz kişilik grup polisin uyarılarına aldırmadı.

220 GÖZALTI

Göstericiler ve polisler arasında arbede yaşanırken, polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Washington DC'de 220 kişi gözaltına alındı, 6 polis ise hafif şekilde yaralandı.

Trump karşıtı gösterilerde 220 gözaltı

PROTESTOLAR YAYILIYOR

Trump karşıtı gösterilerin bugün de sürmesi bekleniyor. Washington DC'de yaklaşık 200 bin kişinin katılması beklenen bir gösteri ile kadınlar yeni başkan Trump'ı protesto etmek için ABD Kongre Binası'ndan Beyaz Saray'a yürüyecek.

Ülkenin başka kentlerinde de protestolar sürecek.

100 GÜN SÜRECEK

ABD sokaklarını savaş alanına çeviren öfkeli gruplar, Donald Trump'a karşı başlatılan direnişlerin 100 gün süreceğini açıkladı.

ÇÖP KAMYONLARIYLA KAPATILDI

New York'ta on binlerce kadın Donald Trump'ı protesto etmek için Birleşmiş Milletler yakınlarındaki Dag Hammarskjold Parkı'ndan, 5. caddedeki Trump Tower'a yürüyecek.

Trump karşıtı gösterilerde 220 gözaltı

New York polisi, protestocuların yaklaşmalarını önlemek için hem 5. Caddedeki Trump Tower hem de Central Park yakınlarındaki Trump Uluslararası Hotel ve Tower önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Trump'a ait iki işyerine çıkan yollar, kum yüklü 20'şer tonluk çöp kamyonlarıyla kapatıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump karşıtı gösterilerde 220 kişi gözaltına alındı!Trump karşıtı gösterilerde 220 kişi gözaltına alındı!Donald Trump'ın resmen başkan olması sonrası düzenlenen protestolarda olaylar çıktı. Protestocular gösterileri 100 gün sürdüreceğini söyledi
Soros'tan Trump'a ağır sözlerSoros'tan Trump'a ağır sözler"Para Sihirbazı" olarak tanınan George Soros, ABD başkanı Donald Trump ve Brexit sürecini değerlendirdi.
Yeni ABD Savunma Bakanı Mattis'ten 'savaş' mesajıYeni ABD Savunma Bakanı Mattis'ten 'savaş' mesajıABD Savunma Bakanlığı görevi Senato tarafından onaylanan James Mattis, Pentagon'a gönderdiği ilk açıklamada savaş mesajı verdi.
Pakistan patlamayla sarsıldıPakistan patlamayla sarsıldıPakistan'ın kuzeybatısındaki bir pazar alanında meydana gelen patlamada en az 13 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı.
Trump'ın ilk imzası ObamacareTrump'ın ilk imzası ObamacareDonald Trump, Oval Ofis'te imzaladığı ilk kararnamede, "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptali sözüne bağlı kalacağının sinyalini verdi.
Trump karşıtı eylemciler limuzini ateşe verdiTrump karşıtı eylemciler limuzini ateşe verdiABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a ilerlediği güzergaha birkaç blok mesafede bulunan bir limuzin ateşe verildi.
  • Barack Obama'dan Beyaz Saray'a son bakış!21 Ocak 2017 Cumartesi 08:31
  • ABD basını Trump'ı yerden yere vurdu!21 Ocak 2017 Cumartesi 08:30
  • Obama tatile gidiyor20 Ocak 2017 Cuma 23:57
  • NY Post yazarından çok tartışılan tweet!20 Ocak 2017 Cuma 23:54
  • Trump İncil'e el basarak yemin etti20 Ocak 2017 Cuma 21:44
  • Yahudi yerleşimcilerden yine skandal20 Ocak 2017 Cuma 18:07
  • Donald Trump'ın A takımı belli oldu!20 Ocak 2017 Cuma 15:20
  • Jetler vurdu! 120 terörist öldürüldü20 Ocak 2017 Cuma 14:04
  • Alman iç istihbaratından PKK itirafı!20 Ocak 2017 Cuma 13:52
  • Trump'tan şaşırtan karar: Göreve devam et!20 Ocak 2017 Cuma 09:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri